Vente immobilière : Effectimmo, le réseau qui encadre ses conseillers immobiliers pour mieux servir le client

Moins de mandats et plus de résultats, c’est le crédo du réseau de mandataires Effectimmo. Avec ce concept, son fondateur, Christophe Vander Meeren, veut apporter un service plus personnalisé au client et lui accorder toute l’attention des conseillers !

Après une belle carrière dans l’immobilier, Christophe Vander Meeren a souhaité s’investir dans un projet plus personnel. Il voulait mettre à profit son expérience. Il a donc créé en 2015 son propre réseau immobilier : Effectimmo. Son crédo ? Moins de mandats, plus de résultats ! Un concept qui oblige ses conseillers immobiliers indépendants à limiter leur nombre de mandats, donc potentiellement, leur nombre de ventes, et qui peut paraître original mais qui ne l’est pas tant que ça … 5 ans après, son réseau de mandataires remplit tous ses objectifs. Effectimmo grossit lentement mais sûrement et, surtout, il apporte un service personnalisé à ses clients !

Une démarche cohérente pour tout le monde

«Quand on travaille pendant longtemps dans l’immobilier, on s’aperçoit du décalage qu’il peut éventuellement y avoir entre ce que l’on est capable de proposer et ce qu’attendent les clients, explique-t-il. J’ai volontairement limité le nombre de mandats pour apporter une autre qualité de service aux vendeurs.»

En limitant le nombre de mandats de ses conseillers, Effectimmo garantit ainsi à ses clients plus de disponibilité. Souvent les vendeurs reprochent aux négociateurs immobiliers le « forcing » qu’ils font pour décrocher les mandats et ce, d’autant plus qu’après, ils ont le sentiment qu’ils sont beaucoup moins présents. Cette méthode de travail en transaction, cette boulimie comme il la qualifie, Christophe Vander Meeren n’en voulait pas. Chez Effectimmo, le négociateur s’engage contractuellement à ne pas prendre et ce, quoi qu’il arrive, plus de 10 mandats. Vous êtes donc assuré qu’il ne s’éparpillera pas et qu’il mettra tous les moyens en œuvre pour vendre votre logement, ne cédant pas aux sirènes qui poussent certains à avoir 20 ou 30 mandats en portefeuille pour assurer leur salaire !

Le vendeur sait que son mandat sera vendu

Effectimmo s’engage contractuellement vis-à-vis de ses clients à ne pas prendre trop de mandats de façon à être plus disponible, plus efficace. Et ça, le client apprécie. « Avant même de signer quoi que soit, on explique très concrètement ce que l’on va mettre en place, poursuit Christophe Vander Meeren. Le vendeur n’a pas de raison d’en douter puisqu’il sait que nous ne courrons pas après les mandats : cela le rassure ! Nous respectons ainsi nos engagements car nous avons matériellement le temps de le faire. Et la confiance est intacte.» Le client sait aussi qu’en confiant son bien à vendre à Effectimmo il y a toutes les chances que la vente se conclue et, surtout, se conclue rapidement !

Un concept qui sert à la fois aux agents immobiliers et aux clients

Les agents immobiliers gagnent aussi à appliquer cette méthode : rassurés, les clients optent plus facilement pour une exclusivité. Chez Effectimmo, 80 % des mandats sont en exclu. Et chose importante, le taux de transformation est de 2 mandats sur 3. Un travail bien fait qui a de quoi satisfaire tout le monde …

Pour entrer chez Effectimmo, autre originalité, pas besoin d’avoir d’économie, juste de quoi tenir les premiers mois. Tout est offert. Sûr de son concept, Christophe Vander Meeren fournit tous les outils et ne fait pas payer de package !