Pour Halloween, partez à la découverte des lieux les plus terrifiants de Paris

Voici une sélection d’expériences Airbnb qui donnent la chair de poule et vous feront frissonner, juste à temps pour Halloween. Mais attention, cœurs fragiles, s’abstenir…

Une promenade nocturne au cœur des plus sombre secrets de la ville lumière, une visite des scènes où ont eu lieu les crimes les plus effrayants, une virée dans l’Empire de la Mort : les Catacombes et bien d’autres …

Une visite pour les curieux et passionnés d’histoire criminelle

Passez par l’hôtel Fécamp en découvrant le moment où le tout Paris craignait d’être empoisonné, puis par le Cloître Saint Michel pour en apprendre plus sur Henri Désirée Landru, le barbe bleue français, et terminez par la visite de la maison du plus grand tueur en série français.

Paris: le théâtre nombreux meurtres historiques, crimes et légendes fantastiques

Paris n’est pas seulement la ville de l’amour, mais aussi une vraie ville hantée. Partez à la découverte de nombreux meurtres historiques, crimes et légendes fantastiques qui ont fait l’histoire de la ville. Etes-vous assez courageux pour vous embarquer dans cette aventure ?

Retrouvez Jim Morrison, Oscar Wilde, Frédéric Chopin …

Ce cimetière de plus de 40 hectares est rempli de petits et grands mystères à dévoiler. Le cimetière du Père Lachaise et ses célèbres résidents (Jim Morrison, Oscar Wilde, Frédéric Chopin…) forment la capitale des morts. Votre guide vous conduira nez à nez avec les fantômes les plus illustres du monde.

Plongez du côté obscur de la ville lumière !

Les fantômes de Notre-Dame, des anciennes prisons, des destinations macabres, le lieu d’assassinat d’un Roi français et bien d’autres surprises sont au programme.

Une longue promenade sous la ville …

Les Catacombes de Paris, la plus grande tombe du monde où reposent des millions d’âmes. Profitez d’une longue promenade sous la ville dans ce vaste souterrain enseveli 20 mètres en dessous des égouts et du métro.

Faites la fête dans un manoir fantaisiste

Vivez l’ambiance nocturne étonnante d’une maison de couture en plein cœur de Paris : une fête grandiose organisée dans un manoir fantaisiste. Enfilez votre costume d’Halloween le plus effrayant qui soit et … faites la fête !