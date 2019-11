Avec 1 million d’euros, quelle superficie peut-on acquérir dans les stations alpines ?

Méribel, Courchevel, Gstaad … Pour cette somme, seuls des appartements sont accessibles. Les prix des chalets se situent à une toute autre altitude, même si une stagnation est observée. Le point avec le réseau Barnes, spécialiste de l’immobilier haut de gamme.

Megève apparaît comme le marché le plus généreux : un 80 m² équipé de deux chambres peut y être acquis en centre-ville. A l’opposé, à Gstaad, en Suisse, le même investissement ne permettra d’accéder qu’à une surface deux fois plus petite (40 m²). Entre les deux, Courchevel 1850 et Verbier (Suisse) proposent à ce prix des logements de 65 à 70 m². Tout comme Méribel dans ses secteurs les plus prisés, comme le Rond-Point des Pistes.

30 000 €/m² sur certains biens à Méribel

La plus forte progression revient en effet à Méribel… où des biens d’exception se sont négociés à 30 000 €/m² (15% de hausse en un an). Ces prix placent certains villages de la station au même niveau que Courchevel ou Verbier. Cela tient à la politique ambitieuse initiée ces dernières années de construire des programmes neufs haut de gamme, destinés à une clientèle européenne aisée, en proposant notamment de grands penthouses. Ils remplacent avantageusement les chalets. Leurs dimensions sont confortables, leur entretien n’est pas aussi contraignant, et surtout, ils sont assortis d’une multiplicité de services grâce à la conciergerie intégrée des copropriétés.

A chacune sa personnalité …

En fait, chaque station garde son identité qui permet aux unes et aux autres de séduire une clientèle spécifique. Megève, c’est l’élégance discrète et l’art de vivre à la savoyarde prisés des familles parisiennes et lyonnaises ; Courchevel reste imbattable pour sa concentration de palaces cinq étoiles qui attirent la clientèle la plus internationale. Méribel a toujours attiré une clientèle anglaise. La perspective du Brexit l’avait fait un peu fuir, mais le fait marquant de 2019, c’est qu’elle est de retour. Verbier en Suisse, c’est le luxe authentique et discret. Gstaad cultive sa place à part en diversifiant son offre (soins de bien-être, conciergerie). Quant à Crans-Montana, si sa clientèle est d’abord suisse, sa notoriété mondiale devrait s’accroître au fil des ans. Elle fait l’objet de chantiers de télécabines qui ont incité plusieurs chaînes hôtelières à y investir. Dans une perspective de long terme, c’est une valeur sûre incontestable.

Et pour un million de dollars ?

Quand elle est aisée, la clientèle internationale férue de ski ne limite pas son choix aux Alpes françaises, suisses ou italiennes. Elle apprécie aussi Aspen dans le Colorado ou Vail, qui proposent certains des paysages les plus époustouflants du monde. Mais pour le coup, il s’agit d’une clientèle très aisée ! Pour un million de dollars, il est impossible de trouver quoi que ce soit à Vail. Il faut consacrer au minimum deux millions de dollars ! En revanche, à Aspen, il est possible d’acheter un appartement de 55 mètres carrés, mais il faudra se contenter d’une seule chambre !

Quelques exemples de biens

Megève : Au pied des remontées mécaniques et à six minutes à pied du centre du village de Megève, ce chalet de 275 m² présente de très belles prestations et de beaux volumes. La grande pièce à vivre avec cheminée, bar, espace repas et cuisine ouverte donne sur une terrasse plein sud. Cinq chambres en suite et dortoir enfants. Le jardin, l’espace détente, la salle de jeux, le large ski room et la buanderie complètent ce chalet d’exception. Prix : 3 750 000 €.

Verbier : Cette superbe propriété de 400 m² offre des prestations luxueuses tel qu’un espace bien-être comprenant un sauna, un hammam, un jacuzzi et un fitness. Les 6 chambres en suite aux très belles finitions, les grands espaces extérieurs privatifs, sa cuisine super équipée et son large séjour au confort absolu font définitivement de ce chalet un vrai bijou. La propriété offre des vues panoramiques uniques et combine avec finesse le charme des matériaux locaux et la modernité de ses installations. Prix : 12 700 000 €.

Méribel-Courchevel : Véritable joyau au pied des pistes. Raffinement et élégance caractérisent cet appartement de 208 m² est composé de 5 chambres en suite. Des prestations de très grand standing, des finitions «haute couture». Tous les services d’architecture et de décorations sont assurés par Jean-Marc Mouchet, célèbre architecte d’intérieur connu pour ses réalisations en montagne telle que le palace «Les Grandes Alpes» à Courchevel. Prix : 5 060 000€.

Chamonix : Proche du lac des Gaillands, chalet de 200 m² récent de style contemporain composé d’une cuisine ouverte sur un grand séjour avec accès terrasse face au Mont-Blanc, un salon avec cheminée, salle télévision, 5 chambres avec salle de bains, en annexe un mazot, le tout sur un magnifique terrain dominant. Prix : 1 600 000 €.

Crans-Montana : Implanté au dernier étage d’une des plus prestigieuses résidences de Crans-Montana, cet incroyable appartement de 345 m² en duplex profite de près de 135 m² de somptueuses terrasses. Sa situation dominante offre une vue panoramique imprenable sur les Alpes Valaisannes et un balcon sur le trou n°3 du prestigieux golf Severiano Ballesteros. L’appartement occupe l’ensemble des deux derniers niveaux et l’accès privatif par l’ascenseur, directement dans le hall, s’ouvre sur le vaste séjour/salon et splendide cheminée. La cuisine offre un équipement très haut de gamme. Cinq belles chambres à coucher, chacune avec leur salle de bains privative forment la partie nuit. Les terrasses, quant à elles, sont accessibles du salon, de la cuisine et des chambres. Prix : compris entre 12 et 15 M€ !