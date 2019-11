Recherche immobilière : Cherchemonnid lève un peu plus d’1 million d’euros !

Cherchemonnid, l’outil de recherche immobilière des acheteurs qui profitent aux professionnels, innove avec une nouvelle offre pour les professionnels de l’immobilier et lève un peu plus d’1 million d’euros pour son développement.

Lorsque vous cherchez un bien immobilier, le 1er réflexe, c’est de consulter les annonces immobilières sur Internet. Mais le savez-vous ? Il existe une autre solution : détailler votre recherche sur Cherchemonnid, une plateforme qui permet à ses utilisateurs de formuler en ligne une recherche immobilière précise adressée ensuite aux professionnels locaux !

Partir du besoin du client …

Cherchemonnid est né en 2015 d’un constat simple : une recherche immobilière, c’est compliqué, chronophage avec trop d’annonces à consulter, trop de sites, trop de professionnels … Antoine Huvé, agent immobilier, a alors une idée : inverser la recherche et partir du besoin du client en fournissant gratuitement aux acquéreurs un outil où ils peuvent détailler leur demande, de façon très précise, demande qui sera ensuite adressée à un professionnel sur leur zone de recherche. Une solution gagnante pour tout le monde : à ce jour, des milliers d’utilisateurs cherchent chaque mois leur logement via Cherchemonnid, et plus de 36 000 professionnels ont pu ainsi entrer en contact avec un acheteur via la plateforme.

« Au début, les professionnels nous disaient : c’est bien, vous m’envoyez des clients acquéreurs mais j’en ai déjà trop. Ce que l’on a réussi à leur faire comprendre c’est que nous leur adressons des contacts de grande qualité, à savoir des clients qui ont un vrai projet, une vraie demande, une vraie démarche pro-active envers les pros. C’est un gain de temps considérable pour eux ! »

L’offre a été adaptée pour les pros

Cette année, Cherchemonnid a décidé d’aller plus loin, d’être encore plus à l’écoute des agents immobiliers. La plateforme, qui a toujours tenter de rapprocher particuliers et agents immobilier, a fait évoluer son outil, adapter son modèle économique pour proposer aux professionnels une offre qui leur correspond complètement. Lancée, début octobre, cette formule Prémium (à partir de 39 € et sans engagement) leur permet de recevoir un jour avant tous les autres professionnels en formule gratuite les recherches clients et de pouvoir identifier tous vendeurs d’un bien pour pouvoir récupérer des mandats de vente. De quoi faire encore mieux « matcher » recherche et annonces ! Apparemment, cette offre séduit : déjà 300 agents immobiliers se sont abonnés depuis le début du mois. »

Des contacts ultras qualifiés pour les pros

Les professionnels qui ne souhaitent pas souscrire un abonnement ont d’autres solutions sur Cherchemonnid : puisque Cherchemonnid a référé tous les agents immobiliers de France, ils peuvent recevoir de temps en temps, par mail, la recherche d’un acheteur sur leur secteur, soit ils peuvent s’inscrire gratuitement sur la plateforme, définir leurs codes postaux sur lesquels ils travaillent et avoir ainsi ensuite accès à toutes les recherches en cours sur les secteurs géographiques qui les intéressent. « Toutes les semaines, nous écrivons aux particuliers qui ont enregistré une recherche sur Cherchemonnid pour l’actualiser et ne proposer ainsi que des contacts actifs, explique Antoine Huvé. Déjà 4 500 comptes pro ont été créés.»

Pour assurer son développement, étoffer son équipe, Cherchemonnid vient de lever 1 million 165 000 euros.