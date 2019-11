RENT 2019 : une belle cuvée et une flopée de prix !

Sur le RENT, deux start-up sont récompensées par le trophée de LA start-up et le trophée de l’Innovation. Deux prix académiques ont également été remis à des étudiants pour leurs travaux de recherche.

Rendez-vous incontournable de la PropTech en Europe, le Salon RENT – Real Estate & New technologies, se tient en ce moment au sein du Pavillon 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

A l’occasion d’une grande soirée réunissant l’écosystème de l’immobilier le 6 novembre, deux start-up présentes se sont vues récompensées par le trophée de LA start-up et le trophée de l’Innovation. Deux prix académiques ont également été remis à des étudiants pour leurs travaux de recherche. Retour sur ces projets qui vont changer l’immobilier de demain !

MeilleureCopro reçoit le prix de LA Start-up RENT

Véritable tremplin pour les jeunes pousses de la PropTech, le prix de LA start-up, remis par ORPI, récompense cette année la jeune société MeilleureCopro. Née de l’expérience vécue par son fondateur Edouard-Jean Clouet au moment de son accès à la propriété, la start-up a été fondée en 2016. Elle propose aux copropriétaires, conseils syndicaux et syndics un audit précis, mené par une équipe d’experts, des charges de copropriété pour les réduire tout en conservant un niveau de qualité égal ou supérieur.

Désignée la start-up la plus prometteuse de RENT 2019, MeilleureCopro a su convaincre le jury par son business plan solide et réaliste, conforté par une récente levée de fonds de 3 millions d’euros. Son positionnement dans l’univers des syndics de copropriété, peu concerné jusqu’ici par les innovations a également attiré l’attention des jurés, à savoir Julien Villeneuve (ORPI), Laura Zink (Le Bon coin), David Boucher (Nexity), Emilia Maduro-Volmer (Plug and Play Smart Cities), Alexandre Heraud (Anaxago), Christine Sobral (Gercop) et Mathias Flattin (venture Capital XAnge).

Havr distingué par le Prix de l’Innovation

Remis par la Fédération française de l’Internet Immobilier (FF2I) et Anaxago, investisseur spécialisé, le Prix de l’Innovation revient cette année à Havr. La start-up, fondée en 2017 entre Paris et Compiègne, développe les systèmes de contrôle d’accès de demain avec une serrure connectée, la BrightLock, programmable, contrôlable à distance et qui ne s’ouvre que par un faisceau lumineux venant du smartphone.

Preuve que cette innovation a trouvé son marché, plus de 4000 serrures Havr ont déjà été installées en France, en particulier une clientèle B2B en recherche de sécurité. Un succès qui a su séduire le jury présidé par le Président de la FF2i Stéphane Scarella et composé d’un panel d’adhérents (portail immobilier, réseaux immobilier, éditeurs de logiciels, promoteurs, investisseurs).

Les Prix académiques décernés à deux étudiants pour leurs recherches sur l’immobilier du futur

Autre temps fort de RENT, la remise des trophées académiques à des étudiants concernant leurs travaux de recherche. Cette année, deux mémoires ont été distingués :

Le Prix Master a été remis à Charles Finet de l’Université Paris Dauphine pour son mémoire de Master 1 : Marketing des lotissements périurbains : l’architecture et l’urbanisme comme nouveaux dispositifs de considération.

Le Prix Junior a récompensé Lisa Marty de l’Université D’Evry Val d’Essonne pour son mémoire : L’agent immobilier face à un avenir incertain.