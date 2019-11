RENT 2019 : MeilleureCopro remporte le concours de l’innovation la plus prometteuse pour l’immobilier

Dans le contexte actuel où le pouvoir d’achat est au cœur de la préoccupation des français, cette récompense nous encourage à poursuivre notre action auprès des syndics et des promoteurs pour apporter les innovations nécessaires pour une parfaite maîtrise des charges de copropriété, précise Edouard-Jean Clouet. MeilleureCopro cherche constamment à se développer en apportant toujours plus de solutions aux acteurs de la copropriété. L’innovation est au cœur de notre entreprise.

Lors de la 7ème édition du salon RENT, MeilleureCopro a remporté le premier prix du concours LA Start-up RENT organisé par Orpi récompensant les sociétés novatrices dans le secteur de l’immobilier parmi un grand nombre de start-up françaises et étrangères.

10 minutes pour convaincre

Le concours LA Start-up RENT Orpi récompense la société présentant l’innovation la plus prometteuse pour l’immobilier. Ce concours a commencé à la mi-octobre par une vidéo de pitch. À la suite de cela, Edouard-Jean Clouet, Président de MeilleureCopro, la startup spécialisée dans la maîtrise des charges de copropriété, a eu 10 minutes pour convaincre un jury composé de professionnels des métiers de l’immobilier (leboncoin, Orpi, Nexity…) sur l’originalité du projet, l’ambition de la société et la crédibilité du modèle et de l’équipe.

Une très belle récompense

Ce challenge s’est clôturé le mercredi 6 novembre lors du Salon RENT, avec l’annonce de la remise à MeilleureCopro du premier prix de l’innovation la plus prometteuse pour l’immobilier ! MeilleureCopro accompagne les syndics dans la conduite de leurs appels d’offres sur tous les métiers en copropriété. Par ailleurs, MeilleureCopro offre un outil qui permet aux promoteurs immobiliers de commercialiser leurs lots avec un chiffrage précis des charges de copropriété.

Une volonté : apporter toujours plus de solutions aux acteurs de la copropriété

« Dans le contexte actuel où le pouvoir d’achat est au cœur de la préoccupation des français, cette récompense nous encourage à poursuivre notre action auprès des syndics et des promoteurs pour apporter les innovations nécessaires pour une parfaite maîtrise des charges de copropriété, précise Edouard-Jean Clouet. MeilleureCopro cherche constamment à se développer en apportant toujours plus de solutions aux acteurs de la copropriété. L’innovation est au cœur de notre entreprise. »

Une victoire en continuité avec les ambitions de MeilleureCopro

En effet, la société a annoncé en octobre 2019 une première levée de fonds de 3 millions d’euros auprès du Fonds WATERSTAT – NCI et de la plateforme de crowdfunding ANAXAGO. Il s’agit du premier tour de table le plus important réalisé par une startup de la PropTech en France. MeilleureCopro a bouleversé le monde de la copropriété en lançant des solutions innovantes pour optimiser les charges, et se distingue par sa connaissance unique du marché des charges de copropriété en France. Cette levée de fonds permet à la start-up de renforcer sa proximité client en s’étendant sur l’ensemble du territoire français et de continuer sa digitalisation en créant des outils innovants sur la maîtrise des charges.