RENT 2019 : Les 4 grandes tendances de l’immobilier de demain

Rendez-vous incontournable de la PropTech en Europe, le Salon RENT s’installe Pavillon 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles les 6 et 7 novembre prochains. Tour d’horizon de ce que vous réserve l’immobilier du futur.

Acheter un appartement en bitcoin grâce à la blockchain

Avec ses promesses de sécurité et de transparence, la blockchain est une technologie aux champs d’application multiples dans tous les secteurs. L’immobilier est lui aussi concerné notamment au niveau des transactions. En effet, aujourd’hui le processus de location ou d’achat d’un bien peut faire intervenir jusqu’à huit parties (assureurs, notaires, vendeurs, etc.). La technologie blockchain permettra de simplifier les démarches et réduire le nombre d’intervenants.

En exclusivité sur RENT, Masteos, start-up spécialisée dans l’investissement dans l’immobilier locatif organisera la première transaction via blockchain en France. Parmi les autres jeunes pousses présentes, ContractChain et son service d’authentification et d’horodatage de documents s’appuie également sur cette technologie.

Moduler son assurance habitation selon les risques avec l’intelligence artificielle

Omniprésente et au cœur des dernières innovations technologiques l’intelligence artificielle participe elle aussi à changer le visage de l’immobilier de demain à plusieurs titres. Du côté de la commercialisation notamment, de nouveaux services sont proposés aux agences immobilières pour les accompagner dans leurs ventes. C’est notamment le cas de LabSense, qui met l’IA aux services des contenus pour optimiser taux de clics et taux de transformation. Plateforme de mise en relation entre entreprises et photographes, Meero passe aussi par l’IA pour optimiser ses retouches. Plus original encore, Luko, petit nouveau sur le marché met l’intelligence artificielle au service de l’assurance habitation.

Passer par une agence immobilière digitalisée

Face aux innovations du secteur, l’agent immobilier fait évoluer sa proposition de valeur. Avec l’arrivée par exemple de nouvelles plateformes de ventes entre particuliers, les agences font désormais face à des concurrents aux modèles innovants mais inspirants, nés des nouvelles technologies. Parmi ces jeunes « pure-players » concourant sur leSalon RENT – Real Estate & New technologies, Liberkeys ou encore Proprioo promeuvent une offre à prix fixe tout en intégrant davantage de technologies.

Assister à sa réunion de copropriété en ligne

Du point de vue de la gestion locative, les syndics de copropriété se renouvellent aussi grâce à la technologie : déclarer et gérer un incident, organiser une réunion de copropriété…devient plus simple avec notamment des solutions logicielles. Sur RENT, Tylto ou encore Homega s’adressent aux administrateurs de bien avec des solutions de gestion locative complexes. Syment propose un logiciel hybride pour les gestionnaires, propriétaires et locataires, offrant à chaque profil les fonctionnalités adaptées pour la gestion de la copropriété.

De leur côté, Meilleurecopro propose aux syndics une étude poussée d’optimisation des coûts et Duflair un comparateur de syndics en fonction des charges.

