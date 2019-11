Sophie Richard : « Enfin, un guide pratique pour démocratiser le viager ! »

Conversation de Salon entre Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo et Ariane Artinian à l’occasion du Salon RENT.

En constante progression en France, le viager est un dispositif attractif à la fois pour les personnes âgées qui souhaitent augmenter leurs revenus tout en restant ou non à leur domicile, et pour les personnes souhaitant réaliser un investissement immobilier. Face à la baisse des retraites et à la flambée des prix de l’immobilier, le viager est une solution éthique et intergénérationnelle qui permet aux seniors de percevoir des revenus complémentaires et aux particuliers d’accéder à la propriété grâce à une décote de prix.

Alors que ce dispositif est souvent critiqué par méconnaissance, Viagimmo, Réseau d’agences immobilières spécialiste du viager, vient de lancer un guide pratique qui explique les principes de ce type de vente, les étapes clés pour les vendeurs et les acheteurs, ainsi que les avantages fiscaux qui en découlent.

« Si la plupart des personnes connaissent le principe du viager, ses subtilités et son intérêt pour les vendeurs et les acquéreurs restent flous pour le grand public. Compte tenu de l’intérêt social d’un tel dispositif, il est primordial, aujourd’hui, de le démocratiser», souligne Sophie Richard fondatrice de Viagimmo.

Ce guide de 44 pages passe en revue les différentes étapes de la vente en viager de l’estimation du bien à la signature de l’acte authentique notarié, et souhaite mettre fin aux idées reçues telles que « ce dispositif est impossible pour des propriétaires ayant des enfants », « Je vais surpayer mon viager : le syndrome Jeanne CALMENT »,« La revente d’un viager occupé est impossible » .

Ponctué de témoignages, ce guide détaille la panoplie de profils à qui ce dispositif peut correspondre, tant du côté des vendeurs que des acquéreurs.

Enfin, la transaction viagère étant avant tout une vente immobilière, avec des spécificités quant à son prix et ses clauses, les conseils et les exemples chiffrés présentés dans ce manuel permettent d’avoir toutes les réponses à ses questions avant de se lancer.

Vous voulez télécharger le guide ? C’est par ici !