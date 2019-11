Eric Mimouni : « Iso France, c’est 200 collaborateurs aujourd’hui ! « 

Conversation de salon entre Eric Mimouni, directeur général d’ISO France, et Ariane Artinian lors du salon de la copropriété.

Eric Mimouni, président d’ISO France, était au micro d’Ariane Artinian à l’occasion du salon de la copropriété : « L’isolation c’est quoi ? C’est isoler aussi bien ce qui est établissement de santé, CH, CHU, Ehpad et également syndic de copropriété (…) Nous réalisons un audit, à partir du moment où c’est faisable on fait signer un contrat, donc un C2E. Un C2E c’est un contrat que nous créons et que nous revendons à de gros faiseurs du type TOTAL, ENGIE. Donc les pollueurs paient pour ceux qui ont moins de moyens et pour isoler toute la France ». Pour en savoir plus, visionnez la vidéo ci-dessus.