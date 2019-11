Pierre-Arnaud Mazzanti : « Le maillage humain, gage de proximité et donc de réussite pour un mandataire immobilier ! »

"On peut être coiffeuse, professeure de piano, et mandataire immobilier !" Pascal Beuvelet, The Door Man

Pierre-Arnaud Mazzanti, fondateur du réseau The Door Man revient la nécessité d’accompagnement des négociateurs immobiliers.

A la fin des années 2000 une nouvelle forme de réseaux immobiliers constitués, non plus d’une multitude d’agences immobilières vitrées, mais d’une seule, déployant partout en France des « mandataires immobiliers indépendants » ont fait leur apparition. Cette forme de développement a fait des heureux, les créateurs en haut de la pyramide, mais a, dans le même temps, généré pas mal de déceptions et de rancœurs parmi les mandataires immobiliers nouvelle génération !

La transaction immobilière, un métier exigeant

La transaction immobilière est un métier exigeant et complexe et comme la plupart des métiers, la formation initiale est une chose mais la formation continue et l’expérience en sont une autre… Quand dans une agence immobilière vitrée vous formez un négociateur en immobilier débutant, vous avez la possibilité, ensuite, par la proximité avec votre collaborateur, de mettre en place une formation continue avec un entrainement quasi journalier. Et c’est en cela que réside toute la différence entre les deux modèles de réseau et cette différence se traduit immédiatement dans les chiffres !

La rémunération moyenne d’un mandataire immobilier ? 22 000 € en moyenne

Le chiffre d’affaires moyen d’un négociateur immobilier en agence vitrée en France se situe aux environs des 60 000 € par an quand le chiffre d’affaires moyen d’un mandataire immobilier n’est que de 22 000 € . Pourquoi ? Tout simplement parce que la formation initiale de quelques jours, dispensée aux mandataires immobiliers isolés, n’est pas suffisante et ne leur permet pas d’appréhender pleinement notre métier et ses exigences. Beaucoup de questions qu’ils se posent naturellement chaque jour au contact de leurs clients ne trouvent pas de réponses immédiates et adaptées.

De la nécessité d’un accompagnement permanent pour gagner plus

Chez THE DOOR MAN, nous avons bâti notre réseau d’Agents Mandataires Immobilier, baptisés les « AMI », par un maillage humain fort qui permet la proximité et la mise en œuvre d’une formation initiale et continue dans le cadre d’un accompagnement permanent. Jamais seul, jamais isolé, l’AMI est quotidiennement en contact avec son Agent « MASTER ».

Le maillage national THE DOOR MAN débute par la création d’une Concession Territoriale Exclusive, un territoire d’environ 1 000 000 à 1 500 000 habitants, confiée à un Concessionnaire, chef d’entreprise. Chaque Concessionnaire organise sa concession en Groupements Organisés d’Agents Locaux (G.O.A.L.) représentant chacun un territoire d’environ 100 000 à 120 000 habitants.

A la tête de chaque GOAL, le Concessionnaire place un Agent « MASTER », c’est la pierre angulaire de son organisation. Le « MASTER » est un professionnel de l’immobilier expérimenté qui recrute, forme et anime une vingtaine d’AMI dans son GOAL Il dispose à minima d’un bureau baptisé #leclub lui permettant de réunir régulièrement ses AMI pour les phases nécessaires d’animation, de formation et de suivi.

Proximité et disponibilité

L’Agent MASTER et son Concessionnaire sont les garants de cette proximité et disponibilité nécessaire à la réussite d’un mandataire immobilier et particulièrement lorsqu’il débute dans notre métier.Nos premiers AMI débutants ont en quelques mois réalisé des performances inatteignables dans le système classique pyramidal dispersé et multi régions des réseaux de mandataires de première génération. Des clubs s’ouvrent un peu partout en France pour accueillir les MASTER et les AMI du Réseau, garants d’un maillage humain puissant ! Car la première phrase que nous avons écrite sur le paperboard lors de notre première séance de brainstorming annonciatrice du système unique THE DOOR MAN a été « proximité et disponibilité » !