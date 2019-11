De l’intérêt d’installer une véranda cuisine chez soi …

Trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur, la véranda cuisine devient le coeur de la maison à la belle saison ! Idéal pour les pauses repas. Mais c’est aussi une pièce en plus toute l’année. Un projet qui se prépare dès maintenant …

Une fois l’hiver terminé, il est temps de remettre le nez dans le jardin et de profiter de la nature qui renaît, avant de profiter pleinement de l’été, de ses températures très agréables et de son ciel bleu azur. C’est le moment d’inviter famille et amis autour d’un bon repas partagé, pourquoi pas, sur la terrasse au bord de la piscine ! Ainsi, la véranda s’avère une pièce idéale pour accueillir une spacieuse cuisine d’été, dans laquelle préparer de bons petits plats pour tout le monde.

Une cuisine ultra-conviviale avec vue sur la nature

Préparer un repas dans une véranda permet de profiter d’un moment de reconnexion unique avec la nature environnante, mais également avec ses proches, dans un moment empreint de joie et de sérenité. Herbes fraîches, fruits et légumes croquants, grillades… quoi de mieux que de préparer un repas avec des produits de saison, en compagnie des membres de la famille ou bien des amis venus pour l’occasion ?

Version solo, la véranda offre un écrin de détente unique pour contempler le paysage tout en sirotant un café frappé ou un thé glacé : un moment bien à soi.

La véranda, une pièce en plus

Il est important d’avoir de la place dans la cuisine, que ce soit pour installer tout l’électroménager nécessaire, stocker les denrées alimentaires, ranger toute la vaisselle mais également pour cuisiner, tout simplement ! La véranda s’avère être alors une solution d’aménagement intéressante car elle permet de gagner de précieux mètres carrés et d’installer une cuisine spacieuse et conviviale sans problème.

Par ailleurs, les avancées techniques et technologiques signées VIE & VÉRANDA, PME familiale, 100% française, spécialisée depuis 1984 dans la conception et la fabrication de vérandas et de pergolas, sur mesure, installée à Feyzin (69), sont la garantie d’un important confort thermique et sonore : de quoi rendre la cuisine très facile à vivre au quotidien, bien coupée des bruits extérieurs et dans laquelle l’isolation thermique est aussi performante que dans le reste de la maison.

S’offrir une cuisine dans la véranda n’a que des atouts

La véranda Équilibre signée VIE & VÉRANDA combine les atouts de l’aluminium et du bois qui composent sa structure (une innovation brevetée) : l’aluminium est en effet un matériau moderne et facile d’entretien, tandis que le bois n’a pas son pareil pour isoler la véranda des bruits environnants et des températures extérieures (qu’elles soient négatives ou trop élevées). Par ailleurs, les volets roulants permettent également de se protéger des rayons du soleil si nécessaire et de gagner en intimité.

Une belle ouverture sur le jardin ou la terrasse

Véritable trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur de la maison, la véranda cuisine devient le coeur de la maison à la belle saison. Ses grandes fenêtres, ses puits de lumière et autres baies vitrées permettent à la véranda d’être une pièce très lumineuse ; son ouverture sur l’extérieur en fait également un atout précieux pour la maison une fois la belle saison installée.

Design et sur-mesure

La structure architecturale de la véranda apporte une touche design et très contemporaine à la maison.