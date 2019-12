Salon de la Copropriété : Découvrez les invités de nos Conversations de Salons

Partenaire du Salon de la Copropriété, nous avons installé le plateau de nos Conversations de Salon à Paris Expo. Pendant deux jours, les acteurs de la copropriété ont défilé à notre micro.

Le Salon de la Copropriété, c’est le grand rendez-vous annuel des copropriétaires et des syndics ! Il a eu lieu les 13 et 14 novembre derniers, dans le Pavillon 6 – Paris Expo Porte de Versailles et, cette année, il a été largement dédié à l’entrée en vigueur des nouveaux décrets et ordonnances liés à la Loi ELAN, annoncés d’ici fin 2019, et qui entraîneront des changements à tous les niveaux de la copropriété ! Mysweet’immo y avait évidemment installé son plateau. Et les professionnels de l’immobilier ont été nombreux à répondre aux questions d’Ariane Artinan et d’Andréane Meslard. Pour en savoir plus, visionnez leurs vidéos !