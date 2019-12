Avec Homelyoo, vous payez un forfait en fonction du type de bien que vous cherchez

Le chasseur immobilier, Homelyoo, lance une nouvelle offre : des honoraires 100% au forfait et en fonction du type de bien acquis, du studio à la maison familiale … Désormais, ce n’est plus le prix qui détermine les honoraires !

C’en est fini des honoraires au pourcentage de la valeur du bien ! Pour repenser les pratiques de la chasse immobilière, Homelyoo, chasseur immobilier à Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines et Bouches-du-Rhône depuis 2015, a redéfini son offre. Les clients ont ainsi connaissance du budget précis à allouer à leur projet en fonction du type de bien qu’ils souhaitent acquérir et non plus en fonction de son prix. Une façon pour Homelyoo d’indiquer à ses clients que le chasseur immobilier négociera toujours dans leur intérêt…

Une véritable nouveauté sur le marché des chasseurs immobiliers

En pratique, l’acquéreur désirant confier sa recherche immobilière à un chasseur d’appartement détenteur de la carte de Transactions Immobilière (carte T) rémunère celui-ci pour la prestation de recherche, de négociation et d’accompagnement lors de son acquisition. Soumis aux mêmes dispositions légales que les agents immobiliers (loi Hoguet), les chasseurs immobiliers avaient naturellement conservé le modèle d’honoraires au pourcentage : généralement entre 2 et 3% de la valeur du bien. Un système de calcul souvent remis en cause par les acquéreurs, qui pouvaient craindre que les chasseurs immobiliers ne négocient pas toujours les prix dans leur intérêt, car cela diminuait d’autant leur commission.

Ce n’est plus le prix qui détermine les honoraires

À l’écoute de ses clients, Homelyoo devient donc le 1er chasseur immobilier 100% au forfait, en proposant une grille* d’honoraires en valeur. « Nous matérialisons ainsi notre volonté d’aller plus loin dans la transparence avec nos clients. Nous leur donnons un signe fort de confiance en leur proposant un montant d’honoraires qui ne variera jamais au cours de la recherche », expliquent Delphine Herman et Julie Louis, associées chez Homelyoo. Ce n’est plus le prix de l’appartement ou de la maison qui détermine les honoraires, mais la valeur du service rendu par rapport au type de bien recherché.

Type de bien recherché Honoraires TTC par bien

Investissement locatif ou Studio 9 900 €

2 pièces 12 900 €

3 pièces 16 900 €

4 pièces et + ou Maison 22 900 €

*Ces honoraires de recherche ne sont exigibles qu’à la signature de l’acte authentique de vente, devant notaire. Le taux de TVA appliqué est de 20%.