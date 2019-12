Avez-vous pensé au transfert en hélico pour vous poser aux pieds des pistes ?

[Je me lance ! ] Crédit immobilier : avez-vous pensé aux frais annexes ?

La saison de ski démarre et la plateforme de réservation de jets privés, PrivateFly, offre des transferts directs vers les stations de ski alpines afin de permettre aux passionnées de sports d’hiver de profiter au maximum des pistes.

Courchevel, Méribel, Val d’Isère … en 10 minutes

Pour faciliter la réservation, PrivateFly a fixé le prix de ses vols en hélicoptère vers les stations les plus populaires, offrant à ses clients une réservation facile et rapide. Les transferts relient les aéroports proches des Alpes, tels que Lyon, Grenoble, Genève ou Annecy aux stations de Courchevel, Méribel, Val d’Isère et à d’autres stations alpines populaires. Les hélicoptères, qui peuvent accueillir de 5 à 6 personnes, sont équipés de paniers à ski pour les équipements de sports d’hiver. Les transferts en hélicoptère peuvent également être connectés à des vols en jet privé.

« Prendre un hélicoptère peut réduire le temps de transfert vers certaines stations de ski de 3 h à 10 min », explique Charlotte de Beaumont, responsable du marketing en Europe. Les prix fixes proposés par PrivateFly rendent la location simple et transparente et, grâce à sa technologie, ses équipes peuvent confirmer la disponibilité des appareils et organiser un vol en moins d’une heure.

1 500 € pour un vol entre Annecy et Courchevel à bord d’un appareil de 5 places

« Beaucoup de nos clients ont un agenda très rempli, précise Charlotte de Beaumont. Ils optent pour un transfert en hélicoptère afin de profiter des pistes avec leur famille dès qu’ils le peuvent et obtenir un maximum de flexibilité. » Le prix d’un transfert en hélicoptère commence à 1 500 € pour un vol entre Annecy et Courchevel à bord d’un appareil de 5 places. Des départs sont également possibles depuis Cannes, Monte-Carlo et Saint-Tropez.

Autres exemples de prix (vols à bord d’un hélicoptère de 5 places) :

Chambéry – Courchevel/Méribel/Val Thorens : 1 700 €

Grenoble – Courchevel/Méribel/Val Thorens : 2 200 €

Genève – Courchevel/Méribel/Val Thorens : 2 200 €

Lyon – Courchevel/Méribel/Val Thorens : 2 550 €

