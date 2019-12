Comment la PropTech a transformé le marché de la location courte durée

L’expérience positive vécue par les locataires au cours de leur séjour fait désormais partie des standards de la location elle-même. La propreté est primordiale, le linge de maison doit être de bonne qualité et les invités s’attendent à ce que les hôtes mettent à leur disposition des articles de toilette comme ceux proposés en hôtel, un fer et une table à repasser et un sèche-cheveux – tout ce que vous trouveriez dans un hôtel décent. Le Wi-Fi est indispensable, ainsi qu’une télévision moderne – idéalement une TV connectée. Ensuite, il y a les petits plus qui peuvent réellement inciter les invités à laisser un bon commentaire : une bouteille de vin de bienvenue ; un guide d’accueil complet avec des informations sur les activités locales, transports et restaurants ; du café, du thé et quelques pâtisseries maisons ; des fleurs fraîches… et des chargeurs pour Apple et Android seront particulièrement appréciés.

Les autres éléments importants sont la qualité des services dédiés que les invités reçoivent. Les voyageurs préfèrent un accueil chaleureux plutôt que des clés dans une boîte à clés, ce qui leur permet de faire un tour rapide du logement et avoir des réponses à toutes leurs questions. Savoir qu’ils peuvent appeler quelqu’un qu’ils ont déjà rencontré en cas de besoin peut énormément les rassurer.

Évidemment, offrir une bonne expérience de vacances aux voyageurs est une part importante et majeure du travail des hôtes, mais leur travail commence avec la création de l’annonce elle-même.

Face à l’exigence accrue des plateformes type Airbnb

Les meilleures annonces, classées “Superhost”, comportent des photo professionnelles mettant en avant toutes les pièces du logement et ses alentours, des informations précises soulignant tous les avantages du bien, un prix clair (et raisonnable) et un processus de réservation simple.

Des plateformes comme Airbnb, Booking.com et HomeAway proposent de nombreuses fonctionnalités et plusieurs options qui permettent aux propriétaires de créer, promouvoir leur annonce et gérer les réservations de leur propriété eux-mêmes. Cependant, maintenir son annonce à jour et répondre aux demandes de réservation – qui sont souvent urgentes – peuvent demander beaucoup de travail. En plus, si l’on n’est pas un minimum créatif et bien organisé, il peut être difficile de mettre en avant le potentiel de son logement sur une plateforme en ligne.

Faire les choses correctement peut demander beaucoup de temps et d’investissement. De plus, si les propriétaires sont déjà très occupés par leur travail à temps plein et d’autres obligations – et n’habitent peut-être pas à côté de leur propriété -, cela peut être compliqué pour eux de tout gérer et de réussir à maintenir les standards souhaités.

Les conciergeries offrent des solutions clé en main pour les propriétaires

En réponse à la demande et aux attentes, une nouvelle génération de sociétés de conciergerie de location courte durée a vu le jour, proposant des services de promotion du logement et d’accueil des invités. Il s’agit d’un principe similaire à celui utilisé par les agents de location traditionnels pour permettre aux propriétaires de louer leur bien, mais adapté au format B&B, avec un objectif principal de fournir des services premium aux invités pour assurer de bonnes recommandations aux hôtes afin de booster leur annonce et augmenter leur taux d’occupation.