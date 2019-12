Quand le métier d’infirmier conduit à celui d’agent immobilier…

Ayant envie de changement, je souhaitais poursuivre ma carrière dans un métier où l’humain et l’attention portée aux services sont primordiaux. J’ai retrouvé chez ERA Immobilier ces valeurs qui me sont chères. Mon nouveau métier me comble, car il permet à des particuliers de trouver un logement adapté à leurs besoins où ils s’épanouiront.

ERA Immobilier renforce sa présence dans le Grand Est avec l’ouverture d’une agence au cœur de Strasbourg, la ville natale de Damien Oswald, infirmier de formation, directeur d’EHPAD, qui s’est reconverti dans l’immobilier !

Damien Oswald, infirmier de formation et diplômé d’un master en droit et économie, a été directeur d’EHPAD avant de rejoindre le secteur de l’immobilier. Attaché à la notion de services et attentif aux besoins des autres, sa reconversion était en maturation depuis plusieurs années.

Entrepreneur dans l’âme …

Amené à réaliser plusieurs déménagements à titre personnel et s’intéressant aux investissements dans la pierre, Damien Oswald a eu régulièrement recours aux services d’agents immobiliers. Entrepreneur dans l’âme, il a décidé de se reconvertir en ouvrant sa propre agence au cœur de Strasbourg, sa ville natale.

Un métier tourné vers l’humain

« J’ai toujours suivi de près l’actualité immobilière tout en étant infirmier pendant 12 ans, explique-t-il. Souhaitant accéder à un poste d’encadrement, j’ai évolué en tant que directeur d’un EHPAD et cela pendant 10 ans. Ayant envie de changement, je souhaitais poursuivre ma carrière dans un métier où l’humain et l’attention portée aux services sont primordiaux. J’ai retrouvé chez ERA Immobilier ces valeurs qui me sont chères. Mon nouveau métier me comble, car il permet à des particuliers de trouver un logement adapté à leurs besoins où ils s’épanouiront. »

Toute la panoplie de services ERA

L’agence ERA AGENCE MATHIS de Strasbourg est composée de 12 personnes et de nouveaux recrutements sont prévus. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc.