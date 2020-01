Le député Mickaël Nogal dénonce les fake news de Corinne Jolly, présidente de PAP

Dans un email ayant pour objet « Opposons-nous au projet de loi Nogal », Corinne Jolly, présidente du site d’annonces immobilières entre particuliers PAP.fr a diffusé de fausses informations pour inciter l’ensemble de la communauté PAP à se mobiliser contre la proposition de loi du député LREM Mickaël Nogal.

La proposition de loi Nogal prévoit la consignation des dépôts de garantie chez les administrateurs de biens…

Pour rappel, le député a présenté sa proposition de loi, le 14 janvier dernier, lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale (retransmise en direct et disponible en ligne). Cette proposition de loi, détaillée par Mickaël Nogal au micro de MySweetimmo vise à réconcilier locataires et propriétaires en France :

– Rétablir la confiance concernant le dépôt de garantie en créant une obligation de consignation de ces dépôts de garantie chez les administrateurs de bien. Dès le 14 janvier, jour de la présentation de sa proposition de loi, le député a bel et bien déclaré que cette consignation serait gratuite et qu’il ne sou- haitait pas impacter le pouvoir d’achat des locataires ou des propriétaires avec cette nouvelle mesure.

– Limiter les abus concernant le recours aux garants personnels en autorisant désormais les propriétaires à ne pouvoir demander aux candidats locataires qu’un seul garant (aucune limite n’était fixée par la loi jusqu’à présent).

– Sécuriser les propriétaires et faciliter l’accès au logement des locataires. Pour mieux répondre aux besoins des propriétaires, le texte de loi crée un nouveau mandat de gestion chez les professionnels, qui permettra aux propriétaires de percevoir leurs loyers tous les mois, sans délai de carence, et d’être totalement couverts contre les impayés ou les dégradations. Cette prestation pourra être souscrite, sans aucune obligation, par les propriétaires qui feront appel à une agence immobilière.

… en toute gratuité pour les locataires et les propriétaires

Corinne Jolly qualifie cette proposition de loi de « liberticide » et affirme qu’elle « obligera propriétaires et locataires à payer des services qu’ils ne souhaitent pas ». Or, il ne figure en aucun cas dans la proposition de loi du député des coûts imposés aux propriétaires ou aux locataires en lien avec les mesures préconisées. Lors de sa conférence de presse diffusée en direct – et toujours disponible en ligne – Mickaël Nogal a précisé que la consignation des dépôts de garantie serait totalement gratuite pour les locataires et les propriétaires. Quant à la sécurisation contre les impayés et le paiement des loyers garantis tous les mois sans délai, il s’agit d’un nouveau service que les professionnels de l’immobilier pourront proposer aux propriétaires bailleurs. Le droit de propriété est un droit fondamental des propriétaires qui, comme aujourd’hui, auront le libre choix de gérer leur bien seul ou par l’intermédiaire d’un professionnel. Il est donc faux d’affirmer que les propriétaires ou les locataires seront obligés de payer des services qu’ils ne souhaitent pas.

Mickaël Nogal a tenu à réagir : « Je dénonce fermement les fausses informations sciemment diffusées par Corinne Jolly, présidente de PAP.fr. Le débat public mérite mieux que le recours à des méthodes malhonnêtes et inadmissibles de la part d’un acteur qui se veut une référence dans le secteur. Je les condamne et appelle l’ensemble des parties prenantes à un débat serein et respectueux de tous. Je me tiens à la disposition de tous les acteurs, comme je l’ai fait depuis un an – à travers plus de 500 rencontres, des dizaines d’événements, de nombreux déplacements sur le terrain – en amont de l’examen du texte au Parlement et par la suite, dans le cadre de sa mise en application. »

