Sandra Viricel : « Villeurbanne, c’est un peu le 10ème arrondissement de Lyon ! »

Avec une hausse des prix de l’immobilier de 12,7% l’an passé, Villeurbanne est la ville où les prix ont le plus augmenté en 2019 selon les chiffres annuels du baromètre LPI-Seloger. La commune qui jouxte les 3ème et 6ème arrondissement lyonnais séduit nombre de ménages qui ont du mal à se loger à Lyon. Et elle est particulièrement bien desservie par les transports en commun.

Comment expliquer la hausse des prix à Villeurbanne ? Dans quel quartier investir aujourd’hui ? A quel prix ? Pour tout savoir sur l’immobilier à Villeurbanne, écoutez vite l’analyse et les conseils de Sandra Viricel, dirigeante de Sandra Viricel Immobilier, experte immobilier dans l’émission « Recherche appartement ou maison » sur M6.