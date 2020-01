Quand l’IA s’empare de l’immobilier …

Avec comme objectif de simplifier le travail de son réseau, MeilleursBiens.com intègre à partir de mi-janvier un chatbot nourri par l’intelligence artificielle, afin de pouvoir apporter à ses agents et aux futurs agents immobiliers une assistance 24h/24 et 7 jours sur 7.

Fondé par Michael Benchabat, le réseau MeilleursBiens.com, plateforme 100% digitale dédiée aux professionnels indépendants de l’immobilier, existe depuis 2010 à Paris. En 2018, il lance MeilleursBiens.pro, une plateforme 100% online, pensée et conçue pour faciliter les travail des agents mandataires. La plateforme combine logiciel, support et marketplace, offrant ainsi un panel complet de fonctionnalités aux professionnels : vision globale du chiffre d’affaires réalisé, gestion transactionnelle, facturation, assistance juridique et administrative…

Un chatbot nourri par l’intelligence artificielle

Toujours dans le but de simplifier le travail de son réseau, la start-up intègre, à partir de mi-janvier, un chatbot pour répondre et assister ses agents grâce à l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent, les agents du réseau MeilleursBiens.com bénéficiaient d’une assistance en ligne du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Toujours soucieux de faciliter le travail de ses agents via le conseil, le service et l’expertise, MeilleursBiens leur propose désormais un chatbot nourri par l’intelligence artificielle afin de pouvoir leur apporter une assistance en dehors de ces horaires et ce, 24h/24 et 7 jours sur 7.

Renseigner aussi les agents qui souhaitent plus d’informations sur les offres et le réseau

En effet, après 18 mois, MeilleursBiens a recensé les questions les plus fréquemment posées par les agents et les a scénarisées afin de pouvoir répondre de manière personnalisée aux différentes requêtes utilisateurs. Ce chatbot permettra également de renseigner les agents qui souhaitent avoir plus d’informations sur les offres et le réseau.