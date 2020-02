Un manoir de style Napoléon construit par l’architecte H.G. Tersling vendu 14 millions d’euros

Un manoir du XIXe siècle, caractéristique du style Napoléon, construit par l’architecte de renom H.G. Tersling, surplombant la mer, d’une surface de 1 900 m² et situé entre Toulon et Hyères a été acquis pour la somme de 14 millions d’euros.

Un bien hors du commun

Le jardin paysager et arboré dégage une luxuriance victorienne, avec ses palmiers majestueux, ses pins parfumés et ses nombreux parterres de fleurs. La combinaison élégante, entre la demeure, le parc et le paysage époustouflant, contribue au sentiment de calme et de luxe.

Un beau chemin à travers les jardins mène sur une plage où une grotte rocheuse offre un refuge confortable. La tranquillité même de ce rivage suffit à profiter des plaisirs de la mer. L’excellent emplacement de la propriété, hors des autoroutes et entièrement clôturé, en fait un endroit exceptionnel où des réceptions somptueuses peuvent avoir lieu, mais où le calme et la vie privée peuvent également être totalement préservés.

Un manoir riche d’histoires

En 1897, l’héritier de « La Compagnie des hauts fourneaux de la Marine et des Chemins de fers » Jules Pétin, fait l’acquisition d’une quinzaine d’hectares sur le littoral pradétan. Il fait appel au célèbre architecte danois Hans-Georg Tersling, pour construire une résidence de style Napoléon III, baptisée « la Villa Germaine ». Le manoir fut entretenu par la famille Pétin jusqu’en 1939, avant d’être occupé par les Allemands jusqu’en 1945.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la SNCF se porta acquéreur du manoir et le rebaptisa « Rocabella ». Une restructuration a alors été entreprise pour s’adapter aux nouvelles exigences du lieu transformé en orphelinat, puis en centre de vacances pour les enfants.

C’est en 2000 que Patrice Nourissat, décorateur, acquiert Rocabella. De lourds travaux sont alors mis en œuvre durant 5 ans pour lui permettre de retrouver son identité afin d’accueillir famille et amis en toute intimité. Durant toutes ces années le grand écran saura la sublimer.

Le marché de l’immobilier haut de gamme du littoral varois toujours aussi dynamique

« Les ventes sur notre secteur sont réalisées en priorité par une clientèle française, même si nous observons un regain de transactions portées par la clientèle internationale toujours très attirée par le littoral varois et l’arrière-pays », explique Philippe Braunsteffer, directeur de BARNES Littoral Varois, l’agence qui a réalisé la vente.

La propriété dans le détail

Rez-de-chaussée : Il dispose d’une magnifique salle d’entrée de 100 m² environ avec un grand escalier menant au 1 er étage et donnant sur une série de 4 pièces en enfilade, à commencer par la bibliothèque de 55 m², puis un joli jardin d’hiver avec un grand bow-window élégant de 90 m² sur un vaste salon avec cheminée de 100 m² ouvrant sur la salle à manger de 63 m². Il y a également une cuisine entièrement équipée.

Rez-de-jardin : Il est composé principalement d'une grande cuisine professionnelle équipée pour répondre aux besoins des réceptions et donnant sur le jardin et les salles à manger d'été, mais aussi d'une arrière-cuisine et de diverses caves.

Premier étage : A ce niveau se trouvent 6 chambres (85 m², 58 m², 55 m², 52 m², 40 m² et 25 m²) dont 4 avec balcon offrant une vue sur la mer et le jardin. Chacune dispose d’une entrée indépendante, d’une salle de bains et d’un dressing. Il y a aussi une buanderie.

Deuxième étage : L’étage comprend 4 chambres climatisées. Chacune disposant de son propre dressing et de sa salle de bains privative.

En complément du bien : Une maison d’amis comprenant 7 chambres, 4 salles de bains, une buanderie et une kitchenette, 3 appartements indépendants, Un atelier de 80 m²

A l’extérieur : un parc boisé, une piscine, 2 salles à manger d’été, des parkings.