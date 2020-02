Guillaume Rousseau : « Angers bénéficie d’une qualité de vie exceptionnelle ! »

Focus sur l’immobilier à Angers avec Guillaume Rousseau, associé gérant du cabinet Alain Rousseau Immobilier.

A Angers, les prix de l’immobilier ont augmenté de 11% en 2019 selon l‘Observatoire LPI-SeLoger. Cette progression place Angers en 3ème position des villes dont la cote du mètre carré s’est le plus apprécié l’année passée, juste derrière Villeurbanne (+12,7% en un an) et Brest (+12% en un an).

Comment expliquer la hausse des prix dans cette commune réputée pour sa douceur de vivre ? Dans quels quartiers investir aujourd’hui ? A quels prix ?

Pour tout savoir sur l’immobilier à Angers, écoutez vite l’analyse et les conseils Guillaume Rousseau, associé gérant du cabinet Alain Rousseau Immobilier.