52 % des Français ayant acheté entre 2017 et 2019 ont fait appel à un courtier en crédit !

Alors que certaines banques aimeraient se passer des courtiers, OpinionWay a interrogé à nouveau les Français pour Vousfinancer sur leur relation avec ces intermédiaires en crédit immobilier. Globalement, 37 % des Français ont eu recours à un courtier pour leur crédit immobilier, un chiffre en hausse de 8 points depuis 2015 et qui monte même à 67 % chez les 18-34 ans ! Plus intéressant encore, parmi ceux qui ont acheté un bien immobilier ces 3 dernières années, quel que soit leur âge, 52 % des Français déclarent avoir eu recours à un courtier en crédit immobilier, un record ! Leurs motivations : essentiellement obtenir un taux plus avantageux (54 % des réponses), être accompagné dans toutes les démarches (31 %) et gagner du temps (25 %). Forts de ces résultats et dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi de crédit, nul doute que les courtiers resteront, quoiqu’il arrive, des interlocuteurs de choix pour les futurs emprunteurs en 2020…

65 % Français ont déjà acheté un bien immobilier et 1 sur 3 rembourse un crédit immobilier

Selon un sondage OpinionWay pour Vousfinancer, 65 % des Français ont déjà acheté un bien immobilier, avec des différences selon les classes d’âge et les revenus. Chez les 25-34 ans ils sont 46 %, 73 % chez les 50-64 ans et 76 % chez les CSP +. Si l’on effectue un focus sur ces trois dernières années, particulièrement dynamiques en termes de transactions immobilières, 19 % des Français déclarent avoir acheté un bien immobilier, soit 1 sur 5 !

Au total, 31% des Français ont actuellement un crédit immobilier en cours. Ce chiffre est stable par rapport à aux vagues précédentes de ce sondage qui avait été effectuées en 2018 et 2015 même si ceux qui possèdent un crédit sont de plus en plus jeunes. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins nombreuses à rembourser un crédit (11 % des emprunteurs, -9 points/2015), alors la part des personnes âgées entre 35 et 49 ans progressent fortement ces dernières années (+8 points par rapport à 2015). 53 % des Français âgés de 35 à 49 ans et 48 % des CSP + – cœurs de cible des courtiers – ont actuellement un crédit immobilier en cours.

37 % des Français ont eu recours à un courtier pour souscrire leur prêt immobilier (+ 8 points) mais 52 % de ceux qui ont acheté ces 3 dernières années (entre 2017 et 2019)

Parmi les personnes possédant un crédit immobilier, 37 % ont fait appel à un courtier, un chiffre en augmentation de 2 points en 2019 par rapport en 2018 et de 8 points par rapport à 2015 confortant l’idée d’une hausse de la part de marché des courtiers ces dernières années…

L’un des résultats les plus remarquables est la progression du recours à un courtier des personnes âgées de 18 à 34 ans. 67 % déclarent être passés par un courtier alors qu’ils n’étaient que 61 % en 2018 et 40 % en 2015 (+27 points en 4 ans). A noter : les femmes ont davantage recours à un courtier que les hommes (45 % contre 27 % des hommes). De même, la part des CSP + ayant recours à un courtier a fortement augmenté, passant de 28 % en 2015 à 41 % d’entre eux ! C’est en Ile-de-France que les emprunteurs font le plus appel à un courtier. Ils sont 46 %, soit 10 points de plus que la moyenne française et 10 points de plus qu’en 2015 (36 %)…

Cette année, conscients de l’évolution relativement récente de la part de marché des courtiers, nous avons voulu recentrer le sondage sur les achats des Français ces 3 dernières années, record en termes de transactions immobilières.

Parmi ceux qui ont acheté entre 2017 et 2019, 52 % déclarent avoir fait appel à un courtier en crédit immobilier, soit plus d’un Français sur 2 !

« Les résultats de ce sondage sont éloquents ! Il conforte le sentiment que nous avions que la part de marché des courtiers a progressé depuis quelques années et encore plus ces 3 derniers années. Un Français sur 2 est passé par un courtier pour son crédit immobilier et près de 70 % des jeunes de moins de 35 ans ! Les consommateurs ont clairement la volonté de mettre en concurrence les banques, et d’avoir affaire à un tiers de confiance qui va les accompagner à toutes les étapes de leur projet immobilier. On constate ainsi qu’alors même que les taux n’ont jamais été aussi bas ces dernières années, le recours au courtage n’a cessé de progresser, témoignant de la valeur ajoutée de notre métier, au-delà de la seule recherche du taux le plus faible… » analyse Jérôme Robin, directeur général et fondateur de Vousfinancer.

Par ailleurs, l’agence de courtage reste le lieu privilégié de la conclusion des contrats. Les Français qui ont eu recours à un courtier ont majoritairement été reçus dans une agence physique. Au total, 29 % des Français ont eu recours à un courtier en agence (+ 2 points/2018) et 8 % via le site internet d’un courtier. A cela peut s’ajouter les 10 % de Français qui sont passés en direct par leur banque mais ont pris des informations sur le site d’un courtier. Et si les jeunes de moins de 35 ans font davantage appel à un courtier que la moyenne des Français (67 % d’entre eux pour rappel) 48 % déclarent avoir fait le choix d’aller en agence de courtage (19 % via un courtier en ligne).

Des taux plus avantageux et un gain de temps en passant par un courtier selon les Français

Les Français qui ont recours à un courtier dans le cadre de leur prêt immobilier le font toujours principalement pour des raisons financières : 54 % d’entre eux cherchent à obtenir le taux d’intérêt le plus avantageux, 31 % veulent être accompagnés dans l’ensemble de leurs démarches et 25 % souhaitent gagner du temps.

Mais si la recherche d’un taux plus bas demeure la principale motivation pour faire appel à un courtier, cette raison est en baisse par rapport à la première vague du sondage en 2015 (- 5 points) alors que la recherche d’un « accompagnement dans les démarches » progresse pour se classer 2ème position (+ 14 points par rapport à 2015). Il faut également souligner une montée en puissance des autres justifications, notamment la « volonté d’être de s’adresser à un expert » (19 % + 4 points en 1 an) et « à un interlocuteur unique » (18 % + 6 points en 1 an). Ainsi, les emprunteurs font aussi appel à un courtier pour obtenir une prestation de conseil et un accompagnement.

« Acheter un bien immobilier, notamment pour la 1ère fois, est un acte complexe pour lequel plus d’un Français sur 2 souhaitent être accompagnés… Dans le contexte actuel de taux très bas que nous connaissons depuis plusieurs années, notre valeur ajoutée est plus que jamais dans la disponibilité, le service et le conseil apporté à nos clients en toute objectivité, notamment dans le choix de l’assurance également. Et cela n’est pas près de changer… Notre place est désormais bien installée dans le paysage financier français » conclut Jérôme Robin.

Méthodologie : Sondage OpinionWay pour Vousfinancer réalisé les 16 et 17 janvier 2020 auprès d’un échantillon de 1017 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.