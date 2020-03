Bertrand Mulot : « Sécuriser l’analyse des dossiers de location avec notre plateforme Vertuloo »

Bessé Immobilier et Construction vient de lancer une plateforme d’aide à l’analyse des dossiers locataire pour les administrateurs. Conversation de Salon entre son directeur Bertrand Mulot et Ariane Artinian.

BESSÉ Immobilier & Construction vient de lancer VERTULOO, un service digital accélérant le parcours du locataire, facilitant la gestion du dossier de l’administrateur de biens et sécurisant d’une manière inédite le propriétaire bailleur. Cette solution est destinée à répondre aux attentes des professionnels de l’immobilier. Selon une enquête réalisée par Bessé Immobilier & Construction, 90 % des administrateurs de biens souhaitent en effet une solution qui facilite et sécurise l’analyse des dossiers de location. Ils ont également précisé vouloir conserver la maitrise de la décision dans la finalisation du dossier de location, conformément aux responsabilités professionnelles qui sont les leurs.

Vertuloo, qu’est-ce que c’est ?

Plateforme d’aide à l’analyse des dossiers locataire pour les administrateurs de biens, VERTULOO repose sur :

– Un contrôle automatisé de l’authenticité des pièces et de la conformité du dossier de candidature du locataire.

– Une analyse plus réaliste et plus sûre de la solvabilité des candidats locataires.

Le modèle d’analyse de VERTULOO dépasse les simples logiques actuelles d’analyse de solvabilité. Il prend en compte les composants de l’environnement personnel et professionnel des candidats afin de déterminer de manière précise leur capacité locative. Chaque locataire, sans exclusion, peut être ainsi orienté plus facilement par l’administrateur de biens vers le logement qui lui correspond et qui préserve son reste à vivre. VERTULOO favorise ainsi l’accès à la location de plus de locataires.

– Une mise en garantie facilitée des locataires dans les offres d’assurance contre les loyers impayés.

Dans un monde du travail dont la structure a été bouleversée (87%2 des 1ers emplois le sont aujourd’hui en CDD) avec des évolutions sociologiques profondes (un couple sur deux3, dans les métropoles, se sépare dans les 5 ans qui suivent), les administrateurs de biens ont besoin de solutions adaptées aux réalités économiques des locataires tout en sécurisant les revenus du bailleur.

VERTULOO revendique une approche ouverte dans l’analyse des dossiers et permet à l’administrateur de biens de prendre en garantie des locataires aujourd’hui refusés par les offres d’assurance. À l’approche assurantielle rustique du risque locatif, qui consiste à accepter des candidats locataires dont les revenus sont 3 fois ceux du loyer, VERTULOO substitue une modélisation actuarielle du risque locatif plus efficiente.

Ca : Annabelle D. 28 ans infirmière dans un établissement privé en CDD depuis 3 mois à Lyon. Elle gagne 1 800 €/mois. Intéressée par un bien dont le loyer est de 720 €/mois. Dossier refusé actuellement en assurance. Assurée avec VERTULOO. VERTULOO garantit, pour 100% des dossiers acceptés, le paiement au bailleur des loyers impayés !

Cédric V. 34 ans intérimaire sur Paris dans le secteur de la construction. Il gagne 2 200 €/mois. Intéressé par un bien dont le loyer est de 850 €/mois. Dossier refusé actuellement en assurance. Assuré avec VERTULOO

Gain de temps pour l’administrateur de biens

VERTULOO entraine un véritable gain de temps. « Vertuloo est un véritable outil de productivité pour les gestionnaires locatifs, qui pourront alors se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée » déclare Vincent Pavanello, Co-fondateur de l’association Real Estech et co-auteur du livre L’immobilier Demain.

La plateforme permet par ailleurs à l’administrateur de biens d’orienter plus facilement les candidats vers les biens qui leur correspondent financièrement tout en préservant les revenus qui lui reste.

Enfin, VERTULOO donne à l’administrateur les moyens de consolider sa relation avec le propriétaire en lui mettant à disposition un nombre plus important de candidats locataires compatibles avec la mise en place d’une assurance contre les impayés de loyers. Il simplifie la constitution et le contrôle du dossier de location et libère les équipes pour les orienter vers des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Sécurisation pour le propriétaire bailleur

VERTULOO constitue la réponse la plus sûre à son besoin de sécurisation des revenus locatifs.

Gratuité pou le locataire

Le service est gratuit, la vérification rapide et les pièces du dossier locatif exploitées par VERTULOO ont la possibilité d’être adressées directement à l’administrateur de biens, sans avoir à se déplacer en agence. L’approche de la solvabilité par le reste à vivre et le recours à des algorithmes intelligents ouvre le champ des possibles et rend le marché de la location plus accessible.

BESSÉ Immobilier & Construction a la mission d’inventer et de créer pour les administrateurs de biens les solutions qui enrichissent leur service au profit de leurs clients propriétaires bailleurs. Il est par ailleurs l’un des leaders du courtage en assurances dans le secteur de l’immobilier.