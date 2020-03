Confinement : Peut-on faire des roulements entre copropriétaires pour accéder aux parties communes ?

Le règlement de copropriété doit être modifié

Les habitants d’un immeuble peuvent décider d’eux-mêmes de mettre en place un turn over, c’est à dire un système de rotation ayant pour objectif d’encadrer l’accès aux parties communes. Mais pour qu’une mesure telle que l’attribution de créneaux horaires puisse s’appliquer à tous les habitants d’un immeuble en copropriété, elle doit figurer dans le règlement de copropriété. « En l’état actuel des choses, il serait toutefois surprenant et compliqué qu’une copropriété vote, qui plus est à la double majorité de l’article 26, une telle mesure » fait remarquer Roselyne, Conan, Directrice Générale de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL). Une modification du règlement de copropriété est donc peu probable. En revanche, il l’est davantage que, le cas échéant, ce soit le syndic de l’immeuble ou le conseil syndical qui propose d’instaurer – de manière préventive – une recommandation visant à ce que les habitants d’un immeuble en copropriété ne puissent se rendre dans les parties communes qu’à tour de rôle. « Le syndic peut alors proposer de modifier le règlement intérieur de l’immeuble en consultant le conseil syndical » explique Roselyne Conan. « Des recommandations enjoignant, de façon temporaire, aux habitants de respecter des créneaux horaires, lorsqu’ils se rendront dans les parties communes, devront alors être affichées ».

Contrairement au règlement de copropriété qui constitue un document contractuel et obligatoire que l’ensemble des copropriétaires s’engage à respecter, le règlement intérieur – s’il existe – n’a aucune force légale. Il se borne, le plus souvent, à rappeler les règles de vie et de civisme en usage dans l’immeuble et à reprendre – voire à préciser – les dispositions du règlement de copropriété relatives aux parties privatives et communes. Pour toute question sur le logement, n’hésitez pas à contacter l’ADIL (Agences Départementales pour l’Information sur le Logement).