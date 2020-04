Covid-19 : Ce qui change pour les non-résidents Français expatriés à l’étranger

Hausse de la mortalité : Clauses bénéficiaires des contrats d’assurance

Enfin, en cette période de pandémie, il nous parait indispensable de faire un point sur les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance situés en France ou au Luxembourg. C’est peut‐être le moment de penser au démembrement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance ou aménager une clause dite « à options » pour mieux protéger son conjoint par exemple. Souvent peu ou mal connues ces rédactions de clauses permettent le partage du capital d’une assurance vie entre le bénéficiaire de premier rang (souvent le conjoint) et les bénéficiaires de second rang (souvent les enfants). Ces clauses sont très intéressantes pour trouver un équilibre entre l’enfant « repreneur de l’entreprise » d’une part et les autres enfants par exemple.