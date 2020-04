Covid-19 : La FNAIM du Nord, Bessé et Sada Assurances, mobilisés pour loger les soignants

La chambre FNAIM du Nord s’engage, avec le courtier en assurance Bessé et Sada assurances, à faciliter la mise à disposition de logements pour les personnels hospitaliers intervenant dans le Nord de la France.

Les personnels soignants sont en première ligne pour faire face à la crise sanitaire que traverse la France et notamment dans les Hauts-de-France, où le pic épidémique a été atteint, il y a quelques jours, selon le CHU de Lille. Entre 90 et 100 patients restent encore à ce jour dans les services de réanimation et environ 70 de plus, viennent d’être touchés par le coronavirus et hospitalisés sur la seule ville de Lille. Les personnels soignants sont donc toujours mobilisés et prêts à répondre aux besoins des patients dans la région. Afin de gérer au mieux ces prises en charge d’urgence, certains soignants sont contraints de trouver une solution d’hébergement alternative, le temps de la crise, pour éviter de contaminer leurs proches, ou simplement pour se rapprocher de leurs lieux d’intervention.

Faciliter le quotidien des soignants

Solidaires et engagés, la chambre FNAIM du Nord avec les bailleurs clients de ses adhérents, et ses partenaires, le courtier en assurance Bessé et Sada assurances, se mobilisent pour mettre à disposition, gratuitement, des logements meublés et équipés aux personnels soignants intervenant dans les Hauts-de-France. L’objectif : faciliter le quotidien des soignants, éviter la fatigue supplémentaire et renforcer leur sécurité (car pas de recours au transport), en les rapprochant de leurs lieux d’intervention, sans frais supplémentaire.

« Proposer des solutions d’hébergement gratuites aux personnels soignants à proximité des hôpitaux est indispensable. Elle leur permet d’exercer dans des conditions plus sécurisées et adaptées à la situation d’urgence à laquelle ils doivent faire face», déclare Emmanuel Chambat, Président de la Chambre FNAIM du Nord.

Une mobilisation solidaire autour du personnel soignant

Bessé a donc conçu dans un délai très court une solution d’assurance en partenariat avec Sada Assurances. En effet, dans ce contexte de crise sanitaire, Bessé et Sada Assurances ont eu à cœur de participer à la mobilisation solidaire autour du personnel soignant. « Nous avons immédiatement souhaité nous engager aux côtés de la chambre FNAIM du Nord, avec le soutien de Sada Assurances, pour concevoir très rapidement une solution assurantielle gratuite pour les personnels soignants et leur éviter ainsi toute dépense supplémentaire », ajoute Bertrand Mulot, Directeur du pôle Immobilier & Construction de Bessé.

« Dans le cadre du partenariat avec la FNAIM Nord et Bessé, nous avons décidé de prendre à notre charge les contrats d’assurance Habitation des logements meublés mis gratuitement à disposition du personnel soignant », précise André Hess, Président du Directoire de Sada Assurances.

La demande doit être faite auprès de son hôpital

Ce dispositif s’adresse à tous les soignants ayant besoin d’un logement temporaire dans la région, qu’ilsbsoient hospitaliers, libéraux ou issus de la réserve sanitaire. Ils peuvent avoir accès à ce dispositif en se rapprochant directement de l’établissement sanitaire où ils exercent. La demande de logement sera remontée à la Chambre FNAIM du Nord.