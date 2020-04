Covid-19 & location : Redoutez-vous de ne pas pouvoir payer votre loyer ?

Covid-19 et Location : Quels impacts sur les résidences principales et saisonnières ?

Crise sanitaire, chômage partiel, confinement… La période inédite que nous traversons n’est pas sans impact sur l’état d’esprit des locataire. Voici ce que nous apprend l’Observatoire du Moral Immobilier SeLoger.

Près de 1 locataire sur 5 a peur de ne pas assurer le règlement de son loyer

Les mesures de confinement auxquelles nous sommes soumis depuis plus de six semaines et leurs répercussions économiques avec notamment 10,8 millions de salariés en chômage partiel, ne sont pas sans impacter l’état d’esprit des locataires et des candidats à la location.

» A l’heure où chômage partiel se généralise, la crainte de ne pas assurer le réglement de son loyer gagne 1 locataire sur 5 en France. Ce ressenti est encore plus marqué en Ile-de-France où ils sont même 1 sur 4. Rappelons que le loyer moyen en France tous biens confondus est de 709€ par mois d’après le dernier Baromètre des loyers SeLoger, une somme significative qui pèse sur le budget des ménages et qui devrait repartir à la hausse dans les prochains mois d’après les anticipations de 32% des locataires sondés « , souligne Séverine Amate, Porte-Parole chez SeLoger.

L’enquête SeLoger fait apparaître qu’une large majorité (76 %) de locataires ne nourrit aucune inquiétude à ce sujet mais que 18 % d’entre eux, soit près d’un locataire sur cinq, redoutent de ne pas être en capacité de payer leur loyer… En effet, l’arrêt des « activités non essentielles » a eu pour conséquence de ralentir la machine économique hexagonale et de réduire les revenus de nombreux Français. Hors de nos frontières, en Espagne et aux États-Unis, notamment, des locataires paupérisés par la crise du Covid-19 ont d’ailleurs entamé une « grève des loyers ». Enfin, notre étude nous apprend qu’un propriétaire sur trois (34 %) craint qu’en cette période de confinement, son locataire ne soit pas en mesure de lui régler son loyer.

Plus d’un locataire sur deux s’attend à une dégradation de son niveau de vie

L’onde de choc provoquée par la crise non seulement sanitaire mais aussi économique du Covid-19 semble avoir quelque peu ébranlé le moral des locataires… Notre étude montre, en effet, que 55 % des locataires s’attendent à une dégradation de leur niveau de vie dans les six prochains mois. Enfin, alors que 12 % tablent sur un statu quo, 15 % veulent croire que le niveau de vie des Français s’améliorera. À titre de comparaison, et toute chose étant égale, par ailleurs, en février dernier, 31 % seulement des locataires, à qui nous avions posé la question, misaient sur une dégradation de leur niveau de vie. Mais la pandémie qui est survenue entretemps a changé la donne…

Près de 1 locataire sur 3 craint pour son pouvoir d’achat?

Interrogés sur l’évolution de leur pouvoir d’achat au cours des six prochains mois, 31 % des locataires se prononcent pour un recul qui devrait être progressif pour 20 % d’entre eux mais brutal pour les 11 % restants. Enfin, 45 % des locataires, que nous avons sondés, tablent sur une stabilisation alors que 12 % seulement pensent que leur pouvoir d’achat serait susceptible de progresser.

Si vous avez des difficultés pour payer votre loyer, sachez que le gouvernement a mis en place un dispositif visant à vous venir en aide : « SOS loyers impayés » au 0 805 160 075 (appel gratuit depuis un poste fixe) et sur le site de l’ADIL.

1 Français sur 2 reprendra son projet locatif dès la fin du confinement

Selon l’étude SeLoger, la crise du Covid-19 n’a fait capoter que 2 % des projets locatifs et d’achat d’un logement. Alors que 57 % des candidats à la location, que le coronavirus avait contraint de ronger leur frein, s’attèleront à finaliser leur projet sitôt le confinement terminé, 6 % seulement attendront l’année prochaine pour cela.

Plus de 3 locataires sur 10 tablent sur une hausse des loyers

À la question de savoir si, suite au confinement, les loyers risquent d’augmenter dans les six prochains mois, 32 % des locataires interrogés ont répondu par l’affirmative. Ils estiment toutefois que, si hausse il y a, celle-ci devrait être progressive et ne pas dépasser 10 %. A l’inverse, un locataire sur cinq (21 %) mise, lui, sur une baisse de son loyer, laquelle serait de l’ordre de 10 à 15 % pour 30 % des sondés.

7 locataires sur 10 mettent de coté pour les mauvais jours

Faut-il y voir une conséquence directe des craintes que les locataires nourrissent quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat dans les prochains mois ou un sursaut de prudence ? Toujours est-il que depuis le début du confinement, on compte plus de fourmis que de cigales ! Avec 7 locataires sur 10 qui font des économies afin de se constituer ce qui pourrait s’apparenter, au vu des circonstances, à une « épargne de précaution ».

Données issues de l’Observatoire du Moral Immobilier, étude en ligne du Groupe SeLoger réalisée le 7 avril 2020 et redressée par Kantar TNS. Base totale répondants : 4565 propriétaires, futurs acquéreurs, vendeurs, bailleurs, investisseurs locatifs et locataires en France. Sont représentées uniquement ici les réponses des 1667 français souhaitant louer un logement dans les 12 prochains mois. Depuis près de 10 ans, l’Observatoire du Moral Immobilier apporte tous les 4 mois un éclairage sur la psychologie des porteurs de projets immobiliers en France.