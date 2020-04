Covid-19 et location : Les propriétaires vont-ils devoir baisser leurs loyers ?

Le Covid-19 devrait amputer les finances des Français

L’offre et la demande locative sont le produit du comportement des propriétaires, d’une part, et des locataires, d’autre part. Comme nous l’avons vu, la conjonction d’une forte demande locative et d’une offre de logements ténue a donc pour conséquence une hausse des loyers. Pour autant, les loyers doivent être connectés avec la réalité économique locale. À cet égard, force est de constater qu’un fossé s’est creusé entre les loyers qui se sont envolés, notamment dans les grandes villes, et les revenus des Français. Mais cet écart préexistait à la crise du Covid-19… et à l’heure où nous écrivons ces lignes, 10,2 millions de Français – soit plus d’un salarié du privé sur deux – sont en chômage partiel. Ils ne touchent – sauf à ce que leur employeur ait les moyens de compléter la différence – donc plus que 84 % de leur salaire net.

Contraints de puiser dans leur épargne (s’ils en ont une), de restreindre leurs dépenses au maximum pour s’en tenir à l’essentiel et/ou de faire jouer la solidarité familiale, bon nombre de locataires éprouvent ainsi des difficultés pour payer leurs factures mais aussi leurs loyers.

À l’issue du confinement, des aides financières seront toutefois accordées aux familles bénéficiant du RSA et de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), lesquelles recevront 150 € chacune, plus 100 € par enfant. Pour les familles qui touchent les APL, l’aide se montera à 100 € par enfant. « Une mère de trois enfants qui vit en région parisienne et qui paye 700 € de loyer par mois recevra, à la mi-mai, un versement de 300 €, en plus de ses APL de 200-250 € » a indiqué Julien Denormandie, le Ministre chargé de la Ville et du Logement. Les classes moyennes ne seront toutefois pas éligibles à ces aides…