« Conversation dans VOTRE salon #7 » avec Patrick Mc Namara, fondateur de Quaidesnotaires.com

Patrick Mc Namara : "Rendre le notaire plus accessible, plus digital"

Patrick Mc Namara, fondateur de Quaidesnotaires.com, a reçu Ariane Artinian dans son salon. L’occasion d’apprendre à mieux le connaître.

Patrick Mc Namara était dans le Morvan, à côté d’Autun, lorsqu’il a appris le confinement. Il est confiné avec de l’espace, la nature, le grand air… « Je m’excuse auprès de ceux qui sont confinés en ville dans de petits appartement. J’ai beaucoup de chances. Ce n’est pas un confinement difficile. J’entends les oiseaux, je fais du sport … »

Confinement

Patrick Mc Namara a un confinement bien rempli. Quaidesnotaires.com, plateforme d’assistance digitale aux notaires, fait partie des deux structures retenues par le Gouvernement (à l’initiative du Conseil supérieur du notariat) pour décongestionner le marché (ordonnance du 3 avril) et permettre aux notaires de signer les actes à distance.

Journée type

Patrick Mc Namara se lève très tôt. A l’aube. Toute son équipe est en télé-travail mais lui se rend à son bureau tous les matins à Autun. « Recrudescence d’activité oblige, je travaille beaucoup plus, explique-t-il. Tous mes salariés ont été mis à rude épreuve. Et je les salue car ils ont répondu présents pour les notaires et leurs clients. Toutes les crises ont tendance à mettre en évidence des fonctionnements plus appropriés que d’autres. Dans notre cas, c’est un accélérateur ! »

Forme

Amoureux de la nature, Patrick Mc Namara profite de cette période pour se ressourcer. « C’est un des bonheurs de cette période, aussi bizarre que cela puisse paraître, comme un retour aux sources, je peux profiter !, explique-t-il. Je retrouve la nature et je fais du sport de façon bien plus intensive qu’avant. »

Gestion de la crise

Que dire aux hommes politiques ? « Il faut de la confiance. Aborder l’avenir avec confiance est indispensable. Je crois qu’elle va prendre une dimension impérative, nécessaire et centrale désormais. J’espère que nous allons changer de paradigme et placer la confiance en premier ! Les politiques d’austérité conduisent à moins de dépenses et à gérer les dépenses. Aujourd’hui, la peur domine. Dans le monde d’après, c’est la confiance qui devra être au 1er plan. »

Etat d’esprit

Le confinement nous apprend des choses sur nous. Patrick Mc Namara s’est rappelé qu’il avait besoin de la nature, de se rapprocher fondamentalement d’elle. « La nature, c’est la vérité », précise-t-il.

Cuisine

C’est aussi un des enseignements de ce confinement : Patrick Mc Namara a retrouvé le plaisir de cuisiner. Des choses simples comme les légumes. « Toujours ce fameux retour aux sources ! »

Livre de chevet

« Patrons, n’ayez pas peur », Jérôme Wallut. Ce livre est un manuel pour les patrons destiné à les empêcher d’avoir de l’ubérisation et à les convaincre de s’y préparer. La transformation numérique est là, elle est culturelle, et celui qui ne s’y prépare pas prend du retard et met en jeu sa pérennité. « J’aime beaucoup de livre et je reprends souvent ! »

Son choix musical

Le concerto pour piano n° 5 « l’empereur » de Beethoven.

Revivez ici un nouvel épisode de « Conversation dans VOTRE salon », avec Patrick Mc Namara, fondateur de Quaidesnotaires.com, qui nous a reçu dans son salon.

Nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook, chaque soir, pour une nouvelle « Conversation dans VOTRE salon ».