Patrick Mc Namara : « Rendre le notaire plus accessible, plus digital »

Conversation de Salon entre Patrick Mc Namara, fondateur de Quai des Notaires et Ariane Artinian, au Salon de l’Immobilier et de l’Investissement.

Faciliter les échanges, rendre le notaire plus accessible et adapté à la transformation numérique, telles sont les missions de Quai des notaires. La plateforme est « ouverte aux particuliers, aux professionnels, plus largement aux usagers du notaire et tout simplement aux notaires », explique Patrick Mc Namara, le fondateur de Quai des Notaires. Avec cette plateforme, l’idée est de remédier aux clichés qui pèsent sur la profession de notaire et fluidifier les échanges avec les notaires.

Gagner du temps et saisir son dossier en quelques clics

« Dans les récents sondages réalisés, deux griefs sont émis concernant les notaires : le délai et l’opacité, explique Patrick Mc Namara. Avec Quai des Notaires, il est possible de saisir son dossier en quelques minutes et de le finaliser rapidement avec tous les documents nécessaires. Pour 80% des dossiers, on va quinze fois plus vite. Aujourd’hui les délais chez le notaire oscillent entre trois semaines et demi et un mois. » La deuxième mission de Quai des Notaires ? Rendre le notaire accessible et lisible grâce à une plateforme sécurisée, où tous les usagers peuvent consulter leur dossier en permanence.

Digitaliser la relation

« Digitaliser n’est pas un gros mot », poursuit Patrick Mc Namara, « Quai des Notaires n’est pas là pour remplacer les notaires, mais nous sommes là pour mettre le digital au service du métier ». Pour le fondateur de la plateforme : « Il y a un besoin de relationnel, d’avoir affaire à une vraie personne, nous nous occupons de faciliter l’ensemble ». Et de poursuivre : « Ex négociateur devenu responsable d’agence immobilière avant d’opter pour le notariat, je connais très bien les problématiques, et notamment les relations entre les agents immobilier et le notaire ».