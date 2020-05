Déconfinement : Les recommandations de la FNAIM et de l’UNIS pour les pros

Christophe Tanay : "La FNAIM et l'UNIS travaillent ensemble de plus en plus ! "

Pour accompagner les professionnels et les aide à organiser la réouverture et sécuriser les points d’accueil du public, la FNAIM et l’Unis ont publié un guide de bonnes pratiques.

Sécurité

Afin de permettre à un maximum de projets de se concrétiser ou de reprendre en limitant les rencontres physiques au strict nécessaire et dans le respect de toutes les normes sanitaires, la FNAIM et l’UNIS, suite à un travail des commissions métiers « Gérance Locative », « Transaction » et « Syndics de copropriété » de la FNAIM ont publié un Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la reprise de l’activité immobilière. De l’organisation des agences immobilière, aux états des lieux en passant par les modalités pratiques de tenue des AG de copropriété, les préconisations permettent de guider les professionnels de répondre à toutes leurs questions pratiques.

« Le risque du COVID-19, quoique amoindri, est toujours là et notre activité doit s’adapter à ce nouveau contexte. Assurer la sécurité sanitaire de nos clients et de nos salariés est une priorité absolue sur laquelle la Fédération s’engage », précise Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.

Par ailleurs, les chambres locales FNAIM ont pris des initiatives afin de centraliser et gérer des commandes importantes de masques, gels, hygiaphones à destination de l’ensemble des adhérents.

Outil digitaux

Pour assurer un service continu et à distance pendant la période de confinement, les adhérents ont pu disposer d’outils digitaux renforcés permettant une multitude de services à distance comme les estimations en visio-conférence, les visites virtuelles en 3D ou par visio-conférence, la signature électronique de l’intégralité des mandats et actes entièrement sécurisés grâce à l’outil FNAIM LEGAL by modelo lancé en avril.

« Ces services ont contribué pour nos professionnels au maintien d’un contact avec leurs clients et de mener de nombreux projets immobiliers à bien durant cette période de confinement. Ils demeureront un outil indispensable à une reprise d’activité sereine et dynamique», précise Jean-Marc Torrollion.

Formation continue

Afin de permettre une continuité de la formation des professionnels en mettant à profit le temps imposé à la maison, l’Ecole Supérieure de l’Immobilier (ESI) a mis en place une offre de formations à distance « solidarité » à coût réduit durant tout le temps du confinement, permettant ainsi à plus de 3 000 professionnels de se former pendant la période.

Cette offre a été adaptée de nouvelles thématiques liées aux préoccupations du moment comme « La sortie du confinement et la reprise d’activité en agence ou cabinet immobilier : quels enjeux ? » ou encore « La gestion de copropriété face au contexte d’urgence sanitaire ». L’offre à distance sera maintenue et enrichie toujours dans l’objectif de permettre aux professionnels de l’immobilier d’être les mieux préparés et armés possible pour cette reprise d’activité dans un contexte particulier.

Toutes ces formations en webinaires proposées par l’ESI sont éligibles au dispositif de prise en charge par l’État de 100% des coûts pédagogiques des formations pour les salariés en activité partielle, sans condition de taille d’entreprise ou de secteur d’activité.

Maintien de la formation préparant les professionnels de demain. Par ailleurs, dans le prolongement de l’arrêt des cours en présentiel, la continuité pédagogique se poursuit pour les 400 étudiants de l’ESI grâce aux classes virtuelles -plus de 2 500 heures déjà réalisées- et entretiens de recrutement réalisés à distance.

Les agents commerciaux aussi

La FNAIM mettra également à disposition des agents commerciaux de ses adhérents un catalogue afin de les accompagner dans la reprise de leurs activités. Il s’agit de leur faire bénéficier d’offres préférentielles santé, prévoyance, retraites, tenue comptable, téléphonie, automobiles, etc. « Nous souhaitons être aux côtés de l’ensemble des professionnels du secteur afin qu’aucun métier ne soit oublié au moment de la reprise », précise Jean-Marc Torrollion.

« En somme, l’intégralité des services pourra reprendre dès le 11 mai. Les professionnels pourront, en accord avec les propriétaires, acheteurs, vendeurs, locataires et bailleurs, se rendre dans les biens pour procéder à des visites, estimations et compromis. Grâce notamment à ce Guide, des protocoles stricts permettront de garantir le respect des gestes barrières, la distanciation sociale ainsi que la sécurité au sein même des biens », explique Jean-Marc Torrollion qui conclut « Accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions est un enjeu majeur tant pour nos professionnels qui doivent d’urgence reprendre le travail, que pour l’ensemble des Français dont le besoin en logement est primordial. Il en va de la santé économique du pays. »