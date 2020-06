Crédit immobilier : Les taux d’intérêts sont à la baisse en juin, surtout pour les bons clients

Les institutions bancaires appliquent par ailleurs de manière assez rigoureuse les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), un phénomène qui avait déjà impacté négativement la production de prêt avant la crise du Covid-19. « Celle-ci risque, de plus, de pâtir de l’exclusion plus conjoncturelle d’un certain nombre de ménages du marché du crédit à l’habitat, les banques demeurant pour l’heure méfiantes à l’égard de dossiers émanant de personnes travaillant dans les secteurs lourdement impactés par la crise sanitaire. On note une assez forte hausse de non acceptation de prêts, une majeure partie des banques refusant même d’examiner certains type de dossiers qu’elles auraient préalablement acceptés », souligne Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.

« Cette plus grande sélectivité aura un impact certain sur la délivrance de prêts. L’écart entre demande exprimée en immobilier et demande transformée pourrait ainsi grandir. Si la première devrait rester relativement forte, les conséquences de l’application des critères du HSCF, des restrictions de prêt sur certains secteurs particulièrement exposés au Covid-19 devraient mécaniquement compresser la seconde », poursuit-il.

« A ces éléments s’ajoute la baisse, en début de trimestre, du taux d’usure appliqué par la Banque de France, qui a de facto exclu un nombre important de dossiers de maturité longue. Cette tendance, couplée à une baisse mécanique de la demande lors du confinement et à une hausse implicite du taux de refus des banques, aura un impact fort sur la production globale de crédit », conclut-il.