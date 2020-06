Proprioo s’installe à Lyon et recrute des consultants immobiliers

En déployant aujourd’hui Proprioo à Lyon, nous nous assurons avant tout de faire bénéficier nos clients du taux de commission le plus équitable. À leurs côtés, nous avons construit une expérience de vente plus simple, fiable et performante. C’est pourquoi nous cherchons à recruter les meilleurs consultants immobiliers experts de leur zone en mettant à leur disposition les dernières innovations technologiques et proposons un reversement de commission ultra-compétitif.

Simon Primack et Henri Pagnon, les co-fondateurs de l’agence Proprioo, lancent le concept à Lyon. Ils cherchent à recruter 10 consultants immobiliers d’ici fin 2020.

Présente en Ile-de-France depuis 2017, l’agence immobilière Proprioo a toujours eu pour priorité de proposer à ses acheteurs et vendeurs la meilleure qualité de service pour un prix équitable. Après avoir franchi le cap des 1 200 ventes à son actif et fort d’une levée de fonds de 20 millions d’euros en mai 2019, la plus grosse levée de fonds du secteur, Proprioo propose aujourd’hui une alternative innovante aux acteurs traditionnels pour vendre ou acheter un bien, en combinant technologie, expertise de professionnels de l’immobilier, et juste prix, soutenue par une volonté d’innover au quotidien.

Proprioo lance son déploiement en France

Suivant ce même modèle qui a fait son succès, Proprioo s’étend aujourd’hui dans toute la France, en s’assurant toujours de pouvoir faire bénéficier ses clients d’un taux de commission global, plus juste. En France, les honoraires d’agence sont en moyenne à 4,87% de la valeur du bien et peuvent grimper jusqu’à 8% à service équivalent. Proprioo propose des honoraires compris entre 3 et 4% du prix final de vente.

Le positionnement ultra compétitif de l’entreprise est rendu possible grâce aux outils et services technologiques développés en interne par une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs et de data analysts, qui permettent d’optimiser la transaction immobilière en automatisant notamment la plupart des tâches à faible valeur ajoutée auxquelles se consacrent les agents immobiliers traditionnels. Ces solutions permettent aux consultants immobiliers de Proprioo de consacrer plus de temps à leurs clients et de remettre l’humain au cœur du métier.

Deux credos : qualité de service et commission équitable

« Ces 4 mois d’activité ont confirmé que le marché lyonnais était disposé à accueillir Proprioo. Grâce à notre équipe locale soutenue par les outils innovants développés en interne, nous sommes capables de délivrer une qualité de service inégalée pour une commission équitable. Les clients sont clairement au rendez-vous, c’est pourquoi nous cherchons à faire grandir l’équipe au plus vite», détaille David Protais, City Manager Lyon.

« En déployant aujourd’hui Proprioo à Lyon, nous nous assurons avant tout de faire bénéficier nos clients du taux de commission le plus équitable. À leurs côtés, nous avons construit une expérience de vente plus simple, fiable et performante. C’est pourquoi nous cherchons à recruter les meilleurs consultants immobiliers experts de leur zone en mettant à leur disposition les dernières innovations technologiques et proposons un reversement de commission ultra-compétitif », explique Henri Pagnon, CEO et co-fondateur de Proprioo.