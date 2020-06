Avec 360 Formation, huit semaines seulement suffisent pour se reconvertir dans l’immobilier

Vous voulez vous reconvertir dans l’immobilier ? Vous pouvez vous inscrire à la formation de Négociateur technico-commercial, option immobilier, de 360 Formation. En 8 semaines, le tour est joué !

Cette formation qualifiante, reconnue par l’Etat, permet en effet d’avoir le même niveau qu’avec un BTS… En huit semaines seulement ! A la rentrée de septembre, l’organisme de formation organise plusieurs sessions, afin de permettre aux personnes intéressées par le domaine de l’immobilier d’apprendre leur nouveau métier.

Un parcours complet en 8 semaines

Le parcours de formation de négociateur/négociatrice immobilier se déroule en présentiel. Il a une durée de 280 heures, hors stage. Quatre semaines sont consacrées aux modules commerciaux, et trois semaines aux modules juridiques. Les stagiaires bénéficient enfin d’une semaine de préparation à l’examen NTC de Niveau III (équivalent d’un BAC+2), et peuvent faire, s’ils le souhaitent, un stage de deux semaines en entreprise, soit 70 heures de plus.

À chaque fin de chapitre, 360 Formation réalise des évaluations pour s’assurer de la bonne compréhension des étudiants. Des travaux en petits groupes sont proposés, à partir de cas concrets et réels. Chaque semaine, les financeurs et les entreprises reçoivent un compte-rendu des activités et un suivi des stagiaires, ce qui leur permet d’avoir une vision claire de ce qui a été réalisé. À l’issue de la formation, les stagiaires pourront intégrer une agence ou un réseau immobilier, et exercer le métier de négociateur immobilier.

« Nous avons, avant tout, le souci d’accompagner chaque individu dans le développement de sa carrière et de sa reconversion », explique Cyril Bruneau, le directeur du centre.

Les plus de la formation de Négociateur technico-commercial option immobilier

6 mois après la fin de formation, 73% des candidats sont toujours en emploi

Taux de satisfaction de 98 %

L’enseignement est basé sur l’andragogie, le jeu et des études de cas réels, avec des mises en situation avec des professionnels de l’immobilier

Job dating dans le parcours de formation

Stage possible en entreprise

Répond aux obligations de formation obligatoire de la Loi ALUR

Réseau de partenaires nationaux

Le gage de réussite : Un réseau de partenaires privilégiés

Depuis plus de 10 ans, 360 Formation tisse un réseau de partenaires, privés comme publics, afin d’accentuer la pertinence et l’insertion de sa formation de Négociateur Technico-Commercial, option Immobilier. Ces partenaires sont parties prenantes de la réussite des apprenants : jurys d’examen, tuteurs de stage, études de cas réels, et évidemment, propositions d’emploi.

360 Formation est dirigée par Cyril Bruneau. Expert et négociateur immobilier, Cyril a plus de 10 ans d’expérience dans l’immobilier : il a été conseiller leader chez Century 21 avant de devenir directeur des ventes chez Foncia. Il a également fondé un réseau de mandataires.

Qui sont ces adultes en reconversion ?

360 Formation a présenté il y a quelques jours les infographies liées à ces adultes en reconversion dans l’immobilier ! Nous y apprenons que 59% sont des femmes, 41% sont des hommes, et que majoritairement, leur niveau d’études avant entrée en formation est BEP/CAP et BAC (diplôme, niveau ou équivalence). Parmi les autres données intéressantes, nous constatons qu’il n’y a pas vraiment d’âge pour cette reconversion : effectivement, un quart des apprenants a entre 18 et 29 ans, un autre quart entre 30 et 39 ans, un troisième quart entre 40 et 49 ans, le dernier quart ayant plus de 50 ans. En résumé, tout le monde peut s’intéresser et se reconvertir dans l’immobilier ! Avec 80% de reçu au Titre RNCP (Ministère du Travail) Négociateur Technico-Commercial, le taux d’insertion à l’emploi est particulièrement important.

Informations pratiques

Durée : 280 heures de formation, soit 8 semaines sans le stage

Villes : Saint-Nazaire du 09 Septembre 2019 au 27 Novembre 2019 / Nantes du 16 Septembre 2019 au 02 Décembre 2019 / Angers du 23 Septembre 2019 au 29 Novembre 2019 / Le Mans du 14 octobre 2019 au 23 Décembre 2019 / Nantes du 28 Octobre 2019 au 20 Décembre 2019 / La Roche-sur-Yon du 25 Novembre 2019 au 18 Février 2020

Conditions d’admission : niveau bac ou expérience significative dans le domaine commercial

Tarif : 4 200 euros

Formation éligible à une prise en charge par un organisme financeur (après étude et acceptation du dossier par le financeur).