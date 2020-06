Déconfinement : Un tiers des Français souhaite rénover leur logement d’ici la fin de l’année

La maison est plus que jamais un refuge pour les Français qui ont envie de s’y sentir bien. Quel est leur projet ? Quel est leur budget ? Comment envisagent-ils de financer ? Voici les résultats de l’enquête Cofidis/CSA Research « Les Français et la rénovation de leur logement ».

Le confinement a renforcé l’envie de travaux des Français

Les Français sont familiers des travaux de rénovation : 3 Français sur 4 (73%) ont déjà effectué des travaux de rénovation et 65% des chantiers réalisés sont récents (datent de moins de deux ans). Pour comprendre leurs motivations, leurs freins, connaître leur projet, leur budget … Cofidis publie les résultats de son enquête « Les Français et la rénovation de leur logement », réalisée en collaboration avec l’institut CSA Research.

« Les Français sont familiers des travaux de rénovation. Le confinement a renforcé cette tendance et, malgré la crise économique qui s’amorce, les Français maintiennent leurs envies de réaliser des travaux de rénovation, explique Mathieu Escarpit, Directeur Marketing de Cofidis. On observe que la priorité est donnée au confort et à l’agrément de leur habitat plutôt qu’à la rénovation énergétique, plus onéreuse. À juste titre, le financement pour entreprendre des travaux de grande ampleur reste une problématique majeure pour les Français alors que des financements alternatifs et des aides et crédits d’impôts existent.»

Parmi les résultats marquants de l’étude, on remarque que 54% des Français, soit près de 30 millions de personnes, ont l’intention de faire des travaux de rénovation prochainement, notamment les 25/34 ans (68%) et les CSP+ (65%). Un tiers (37%) souhaite rénover son logement d’ici la fin de l’année 2020. C’est le 2ème projet le plus populaire chez les Français après « partir en voyage ».

Les Français aiment entreprendre des travaux de rénovation

Près de trois quarts des Français (73%) ont déjà effectué des travaux de rénovation, notamment les retraités (78%) et les propriétaires (86%) qui sont largement représentés en France (58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale).

À savoir que les Français qui habitent le Sud-Est (76%) et l’Ile-de-France (75%) sont ceux qui réalisent le plus de travaux rénovation.

65% des chantiers réalisés sont assez récents (moins de deux ans) et ont été effectués principalement par les personnes qui s’installent dans la vie, les moins de 35 ans (79%).

La crise sanitaire a amplifié l’envie de se sentir bien chez soi : 54% des Français ont l’intention de faire des travaux de rénovation prochainement ; notamment les 25/34 ans (68%) et les CSP+ (65%) ; et un tiers (37%) d’ici la fin de l’année 2020.

Dans les prochains mois, les chantiers auront lieu en priorité en Ile-de-France (40%) et dans la région Nord-Est (39%).

Le confort avant l’efficacité énergétique

Le confort de vie est la raison principale pour laquelle les Français entreprennent des travaux de rénovation :

• 48% d’entre eux envisagent des travaux de décoration des pièces de vie (murs, sols, etc) notamment les locataires (64%) et les personnes résidant en appartement (57%).

• 32% planifient la réfection d’une cuisine ou d’une salle de bain,en particulier les Franciliens (41%).

• Les principales motivations de ces travaux sont avant tout l’amélioration du confort du logement (52%) et éviter la vétusté (32%).

De son côté, la rénovation énergétique passe au second plan :

• Seul un Français sur 4 (26%) prévoit des travaux de rénovation énergétique ou d’isolation thermique principalement les habitants des petites et moyennes villes 8 (35%) et les propriétaires (29%).

• 24% des Français affirment vouloir entreprendre des travaux pour réduire leur facture énergétique, en particulier les personnes résidant dans une maison (28%).

Le financement reste le principal frein aux travaux de rénovation

Le budget moyen envisagé par les Français pour leurs travaux de rénovation est de 9 550€, avec des différences importantes selon les catégories de Français :

• 6 400€ en moyenne pour les 18/24 ans. À savoir que plus d’un quart d’entre eux (26%) estiment leur budget à moins de 1 000€.

• 10 050€ en moyenne pour les CSP- sachant qu’un tiers prévoient un budget de moins de 5 000€.

• 10 200€ en moyenne pour les CSP+. On note que 21% d’entre eux projettent un budget de 10 000€ et plus.

• 9 480€ pour les retraités. Plus d’un quart (27%) estiment une facture supérieure à 10 000€ et plus.

À savoir que pour le budget médian envisagé est de 4 750€.

La question du financement est donc l’enjeu majeur des Français pour réaliser leurs travaux de rénovation :

▪ Pour les Français, la rénovation d’un logement rime d’abord avec budget (55%), loin devant l’efficacité énergétique (37%). On note cependant que les préoccupations environnementales particulièrement présentes dans le Nord-Est (45%).

▪ 31% des Français affirment que le manque de budget est la raison pour laquelle ils n’envisagent pas de travaux ; un freinprincipalement évoqué par les CSP- (39%), dont la situation financière risque de se dégrader dans les prochains mois. En effet, selon le dernier Baromètre du pouvoir d’achat Cofidis / CSA publié début juin, 54% des CSP- déclarent que leur situation financière personnelle est déjà touchée par la crise sanitaire. La somme qui leur manque pour financer leurs travaux est de 14 400€ en moyenne. Dans le détail : Le montant plus élevé chez les CSP+ (16 800€) et les retraités (16 000€) A contrario, la somme manquante est inférieure à la moyenne pour les CSP- (12 000€) et les 18/24 ans (9 600€).

La part faible des Français qui prévoient des travaux de rénovation énergétique ne serait donc pas liée à un désintérêt pour les enjeux environnementaux (d’après la consultation citoyenne « Inventer le monde d’après », le respect de l’environnement est au cœur des problématiques exprimées.

Elle pourrait s’expliquer par le coût important qu’elle engendre et l’impossibilité pour financer de tels travaux : parmi les travaux de rénovation énergétique, l’isolation est le chantier privilégié des Français (38% choisissent d’abord d’isoler leur logement10). Selon l’Ademe, le coût de tel travaux se situerait entre 2 000€ et 7 600€ HT mais ils permettraient aux Français de réaliser jusqu’à 25%

d’économie sur leur facture énergétique annuelle. Pour optimiser son système de chauffage, le coût des travaux s’élève entre 4 000€ et 12 000€ HT, selon le dispositif choisi.

Pour financer leurs travaux de rénovation, les Français utilisent principalement le budget qu’ils ont économisé à cet effet (50%) notamment les 50/64 ans (54%), ou alors, le budget courant de leur foyer (40%) en particulier les foyers les plus modestes (43%).

Ils font également appel à d’autres modes de financement qui viennent compléter leur stratégie et leur capacité financière, comme le crédit à la consommation (17%), surtout les 18/24 ans (27%) et les habitants du Nord-Est (23%).

En revanche, seuls 9% des Français déclarent faire appel aux aides financières / crédits d’impôts mis en place par l’État (9%). Ces dispositifs « verts » sont en effet mal connus (65% des Français déclarent mal les connaître, notamment 71% des Franciliens), ce qui peut expliquer la part faible des Français qui engagent des travaux de rénovation énergétique.

Les astuces pour réduire ses factures

Afin de réduire leurs dépenses, les Français réalisent eux-mêmes leurs travaux :

• Une grande majorité (61%) font leurs travaux eux-mêmes dont :

o 14% font tout eux-mêmes principalement les femmes (58%) et les locataires (49%) ;

o 47% bricolent régulièrement mais font appel à des professionnels pour les travaux compliqués notamment les 35 ans et plus (77%), les personnes résidant dans une maison (69%) et les propriétaires (71%).

• Seul un Français sur six (17%) confie l’ensemble de ses travaux à des professionnels en particulier les personnes vivant dans un appartement (53%), les inactifs (49%) et les retraités (33%).

À noter également que les Français privilégient la location et l’occasion :

• 72% se tournent vers la location d’outils ou de matériels auprès d’une enseigne commerçante, en majorité les 35/49 ans (83%) ;

• 66% préfèrent l’achat d’outils ou de matériels à prix discount ou d’occasion principalement les CSP- et les 35/49 ans (74% pour chacune de ces catégories). Une appétence un peu plus forte chez les habitants du Sud-Est (69%) ;

• 58% optent pour la location d’outils ou de matériels entre particuliers, notamment les moins de 35 ans et les CSP- (66% pour ces deux catégories) ainsi que pour les Franciliens (65%).

Parmi les autres bons plans des Français on retrouve l’achat de produits de grandes marques du bâtiment et de la construction via des ventes privées (comme Kapando.com) pour 57% des Français, notamment les 35/49 ans et les populations les plus modestes (67% pour ces deux catégories).

La moitié des Français se tourne également vers les services entre particuliers, tels que le jobbing (50% dont 69% des 18/24 ans) ou encore le troc et l’échange de matériel (49% en particulier dont 57% des moins de 35 ans).

