Mi Casa Es Tu Casa : quand un groupe Facebook d’amis d’amis devient un site de location saisonnière à succès …

Mi Casa Es Tu Casa, c’est une belle histoire : un groupe Facebook privé devenu un acteur de la location de vacances. Sa singularité ? A sa tête, Caroline Heydenreich et Delphine Bruguier ont fait le pari de la confiance et la bienveillance entre les membres, tous cooptés.

Mi Casa Es Tu Casa (tu es ici chez toi en espagnol), créé en 2017, est piloté aujourd’hui par deux jeunes femmes associées, expatriées actuellement au Gabon. Marie-Caroline Heydenreich, 39 ans, mère de 3 enfants, en est la fondatrice historique. Delphine Bruguier, 36 ans, mère de 3 enfants également, l’a rejointe en août 2019. Accompagnées par l’incubateur Willa by Paris Première depuis juillet 2019, Mi Casa a levé 300 000 € en novembre 2019 et compte aujourd’hui une communauté en croissance constante de 35 000 membres, 2 500 biens et est présent dans 28 pays.

Fort de son succès, Mi Casa Es Tu Casa ambitionne de devenir le premier réseau de confiance “facilitateur de vacances” !

A l’origine : un groupe Facebook privé dédié à la location de maisons entre amis et amis d’amis

Marie-Caroline Heydenreich, explique la création de Mi Casa Es Tu Casa : « Je suis expatriée depuis 11 ans tour à tour en Angola, en République Démocratique du Congo, en Colombie, en Angleterre et au Gabon. Lors de notre séjour en Colombie, nous achetons avec mon mari une maison en France, au Cap Ferret qui devient notre pied à terre et la maison de vacances de nos enfants. Nous décidons de la mettre en location lorsque nous ne sommes pas là. Problème : pas question de la louer à n’importe qui, cette maison est notre petit nid! En parlant avec des amis, je constate que je ne suis pas la seule dans ce cas et il me vient alors l’idée de créer un groupe Facebook privé dédié à la location de maisons entre amis et amis d’amis. Le groupe grossit très rapidement et je me rends compte que le besoin est énorme. Mi Casa Es Tu Casa est né ! »

Qu’apporte Mi Casa Es Tu Casa de nouveau ?

La confiance et la convivialité, tous les membres sont cooptés. Chacun est garant des personnes qu’il fait entrer dans le groupe, en choisissant uniquement des personnes à qui il confierait sa propre maison ou appartement les yeux fermés. Locataires et propriétaires échangent en direct ce qui rend les relations beaucoup plus simples et naturelles.

L’esprit de communauté tout en restant professionnel, un service client assuré par les deux dirigeantes elles-mêmes, une disponibilité et une réactivité à toute épreuve.

Aucune commission n’est prélevée sur les transactions. Mi Casa Es Tu Casa a fait le choix d’un modèle freemium, seules les options de visibilité sont payantes.

Des valeurs fortes : «Chez Mi casa, on défend l’idée qu’il est toujours mieux de vouloir remplir des maisons vides plutôt que d’encourager de nouvelles constructions. Autant utiliser l’existant, d’autant qu’il regorge de pépites au charme fou!»

Proposer une offre complète grâce au lancement du nouveau service “Mi Casa Etc” Mi Casa Etc propose les meilleurs partenaires afin de simplifier la vie du propriétaire comme celle du locataire, tant pour l’organisation des vacances que pour la location d’un bien en toute sérénité.

Comment fonctionne le site ?

Le site est réservé aux MiCasiens, c’est-à-dire à tous les membres cooptés. Pour y accéder, il suffit de s’y inscrire et de trouver un parrain. Une fois coopté, le nouveau MiCasien aura accès à toutes les offres de location grâce à un moteur de recherche classique et de nombreux critères supplémentaires pour affiner sa recherche. Pour les propriétaires, 5 minutes suffisent à la création d’une annonce, reste ensuite à choisir des options ou la version premium pour augmenter la visibilité de son annonce (de 10 euros l’option unique à 70 euros l’abonnement annuel).

Mi Casa Etc ouvre en juin

En juin prochain, l’offre de location de biens sera complétée par Mi Casa Etc, des partenaires de confiance et de qualité, testés et validés par l’équipe. Sa vocation ? Aider les locataires à trouver les meilleurs services pour leurs vacances (location de bateaux, de vélos, de matériel de puériculture, de cours de surf, etc…) et simplifier la mise en location d’un bien (service d’assurance, location de linge, service de conciergerie, etc.) De nouveaux partenariats avec des prestataires sont déjà en cours de signature. L’offre continue de s’agrandir avec les recommandations de la communauté, mais aussi grâce au concours lancé le 1er mai dernier pour dénicher les meilleurs partenaires nationaux et régionaux (information concours : contact@ micasaestucasa.site).