Gouvernement Castex : Qui est Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement qui succède à Julien Denormandie ?

Le nouveau gouvernement Castex a été dévoilé. Julien Denormandie, nommé à l’Agriculture, quitte le ministère du Logement, laissant la place à une femme : Emmanuelle Wargon. Son parcours …

La FNAIM, par l’intermédiaire de son président, Jean-Marc Torrollion, s’est félicité de la nomination d’Emmanuelle Wargon comme Ministre délégué au Logement dans le nouveau gouvernement Castex. Qui est cette femme, au gouvernement depuis 2018, qui remplace Julien Denormandie, nommé à l’Agriculture ?

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire

Haut-fonctionnaire de 49 ans, diplômée de HEC, Sciences Po Paris et l’ENA., Emmanuelle Wargon n’est pas une débutante en politique … Ancienne directrice de la communication du groupe Danone, elle intègre le gouvernement Edouard Philippe II en 2018 en qualité de secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, où elle succède à Sébastien Lecornu.

Emmanuelle Wargon débute sa carrière en 1997 à la Cour des comptes. En 2001, elle rejoint le cabinet de Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, en qualité de conseillère technique, puis, en 2002 l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) en tant que directrice générale adjointe.

Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle

De 2007 à 2010, elle est directrice de cabinet de Martin Hirsch, alors Haut commissaire aux Solidarités actives contre les pauvretés dans le gouvernement Fillon. C’est dans ces fonctions qu’elle pilote la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) en 2008 et le Grenelle de l’Insertion. En 2010, Emmanuelle Wargon est nommée secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales (santé, travail, sport), puis devient déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) de 2012 à 2015, où elle pilote la Garantie jeunes (dispositif d’insertion de jeunes décrocheurs), la réforme de la formation professionnelle et la réforme des plans sociaux.

Cher @J_Denormandie tu as été un ministre de la Ville et du Logement courageux, déterminé, sensible à la situation des plus fragiles.

C’est avec émotion que je te succède sur ce sujet important pour la vie quotidienne des Français, au cœur des questions écologiques et sociales. pic.twitter.com/CD6Xkak45X — Emmanuelle Wargon (@EmmWargon) July 7, 2020

Sur Twitter, elle s’est dit : « Fière et heureuse de continuer à travailler au service de nos concitoyens au sein du Gouvernement. Merci à Emmanuel Macron et Jean Castex pour leur confiance. Prête à relever les défis de la politique du logement. »