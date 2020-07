Thierry LAJOIE est nommé Directeur Général Stratégie et Finances de QUARTUS

A compter du 1er septembre 2020, Thierry Lajoie occupera le poste de Directeur Général Stratégie et Finances aux côtés du Président de Quartus, Emmanuel Launiau.

« Après 7 ans de mandats au sein de Grand Paris Aménagement, je souhaite relever un nouveau défi professionnel et entrepreneurial. Je suis fier de rejoindre les équipes QUARTUS au moment où le Groupe aborde une

nouvelle étape de son développement. Fier également de seconder Emmanuel Launiau, un entrepreneur visionnaire et

un grand professionnel. J’aurai à cœur de mettre mon expertise et mon savoir-faire au service du Groupe pour

travailler à la fabrication de la ville de demain, un enjeu devenu plus que jamais majeur après la crise inédite que

nous venons de traverser », déclare Thierry Lajoie.

Juriste de formation, Thierry Lajoie, 58 ans, conjugue une forte expérience publique et privée, mise au service de

l’aménagement des territoires.

Il a exercé de nombreuses responsabilités dont 10 ans au sein de plusieurs cabinets ministériels, 10 années

d’expériences comme dirigeant d’entreprises privées, 10 ans comme dirigeant d’organismes publics. Président-directeur général puis directeur général de Grand Paris Aménagement depuis 2013, il a préfiguré le nouvel établissement public issu de la transformation de l’AFTRP regroupée avec les EPA Plaine de France et Orly-Rungis-Seine- Amont.

« Je suis très heureux d’accueillir Thierry Lajoie en tant que Directeur général Stratégie et Finances. Sa forte expérience publique et privée au service de l’aménagement des territoires sera précieuse pour QUARTUS. Nous sortons aujourd’hui d’une crise majeure qui a mis l’urbanité à l’épreuve. Cette période conforte plus que jamais notre projet d’entreprise, celui d’un opérateur responsable face aux grands défis de la société, en particulier le défi du climat et celui de la cohésion sociale. C’est cette ambition que nous allons servir avec toutes les équipes QUARTUS : la création d’une ville durable qui prenne soin du vivant», ajoute Emmanuel Launiau, Président de QUARTUS.