Relance économique : Les Hauts-de-Seine déploient 12 millions d’euros pour soutenir les petites entreprises

A l’initiative du Département des Hauts-de-Seine, et en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI 92) et la Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA 92) des Hauts-de-Seine, 10 M€ seront déployés dans un dispositif d’intérêt général de soutien aux entreprises artisanales et aux TPE/PME impactées par la crise sanitaire.

Une aide entre 2 000 et 10 000€, qui peut l’obtenir ?

Afin de pouvoir bénéficier de ce soutien, votre entreprise doit regrouper certaines conditions :

– Compter moins de 20 salariés (ou sans salarié dans certains secteurs en tension),

– Être Immatriculée au RCS de la CCI 92 et/ou au Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, avant le 30/09/2019,

– Avoir son siège et exercer son activité dans les Hauts-de-Seine.

Le montant de l’aide est de 50% de la perte de chiffre d’affaire ou des dépenses engagées en lien avec la crise sanitaire. L’aide varie entre 2 000 € et 10 000 €, correspondant à un minimum de perte ou de dépenses de 4 000 €.

Une plateforme dédiée pour effectuer ma demande

La CCI 92 ou la CMA 92 évalueront les éléments présentés, qui seront transmis au Département pour validation. Les dossiers sont à déposer sur la plateforme dédiée de la CCI 92 ou de la CMA 92.

Les délais varient entre 1 semaine et 15 jours après réception du dossier complet. Le versement de l’aide interviendra dans les 15 jours qui suivent. La convention entre le Département, la CCI 92 et la CMA 92 a une durée de 18 mois, de juin 2020 à décembre 2021.

2 M€ au titre de fonds de solidarité national pour les très petites structures

Par ailleurs, le Département des Hauts-de-Seine votera le 6 juillet prochain en commission permanente une contribution de 2 M€ au titre de fonds de solidarité national piloté par le Région Ile-de-France, ciblant particulièrement les très petites entreprises, micro-entrepreneurs, professionnels libéraux et associations.

Toutes les informations concernant le mouvement de soutien sont disponibles ici