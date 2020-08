Crédit immobilier : Légère remontée des taux d’intérêts sur 20 ans, légère baisse pour les emprunts sur 25 ans

Mouvements sur les barèmes des banques

Pour août, les taux moyens proposés par les banques sur le marché sont de 0,95% sur 10 ans, 1,25% sur 15 ans, 1,45% sur 20 ans et 1,65% sur 25 ans, contre 1,30% sur 20 ans et 1,80% sur 25 ans sur les barèmes de juillet. On constate un resserrement au niveau des barèmes affichés par les banques sur les taux longues durées, avec une hausse du taux sur 20 ans et une baisse sur 25 ans. « On observe également un creusement de l’écart entre les taux affichés et les taux réellement pratiqués. CAFPI a négocié des taux en moyenne inférieurs de 0,40% sur toutes les durées avec ses banques partenaires. Cela démontre que malgré la hausse des barèmes, les banques traitent en priorité les meilleurs profils qui bénéficient de meilleures négociations », analyse Philippe Taboret.