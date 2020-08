Achat immobilier après 50 ans : Est-ce possible ?

Près de 18 % des simulations d’achat réalisées sur le site Pretto, courtier immobilier en ligne, sont faites par des quinquagénaires et plus. Focus.

Emprunter après 50 ans ? Oui, avec apport plus élevé pour rassurer les banques

En comparant le montant de l’apport personnel pour les tranches pré et post cinquantaine, on s’aperçoit que les montants ne sont pas les mêmes : l’étude réalisée par le courtier Pretto montre que l’apport chez les plus de 50 ans est bien plus élevé. Il monte en moyenne à 77 000 €, soit 60 % de plus que chez les moins de 50 ans (en moyenne 48 000 €), ce qui représente environ 34 % du montant de l’achat immobilier (pour un bien estimé en moyenne à 225 200 € chez les plus de 50 ans).

Le fait que l’apport soit plus élevé s’explique notamment par des revenus plus importants : les plus de 50 ans gagnent en moyenne 2 200 € net par mois contre 1 800 € chez les moins de 50 ans. Lorsqu’ils décident d’acheter une nouvelle résidence principale, c’est la vente de leur résidence principale actuelle qui permet de faire gonfler leur apport personnel pour financer leur nouveau bien.

Emprunter après 50 ans ? Oui, sur durée d’emprunt plus courte…

Il n’y a en théorie aucune limite d’âge pour souscrire un prêt immobilier. Par contre, la date du passage à la retraite est synonyme de baisse de revenus pour les banques et influe sur la durée du prêt. Dans l’échantillon étudié, les plus de 50 ans empruntent sur des durées moins élevées : en moyenne 14 ans et 6 mois contre 20 ans et 4 mois avant 50 ans. On remarque que la durée d’emprunt moyenne est égale au temps qu’il reste à un cinquantenaire avant la retraite.

… mais avec un taux d’assurance bien plus élevé

Les coûts d’assurance quant à eux sont bien plus élevés : 0,66 % contre 0,46 % chez les moins de 50 ans. Ces différences de coûts s’expliquent principalement par l’augmentation du risque avec l’âge, notamment liés à la santé, pour les banques. C’est un surcoût non négligeable… “Le coût d’assurance pour les prêts pour les plus de 50 ans peut souvent être supérieur au coût des intérêts du crédit… C’est pour cette raison qu’en plus d’un bon taux d’emprunt, le choix d’une bonne assurance est primordiale”, explique Eloi Gabin, responsable Assurance chez Pretto

Achat immobilier chez les plus de 50 ans : qui sont les acheteurs ?

La moyenne d’âge des acheteurs de plus de 50 ans est de 57 ans. Pour la plupart, ils se tournent vers la résidence principale (71% de l’échantillon) alors qu’un peu moins de 20% achètent pour en tirer des revenus locatifs et enfin 10% pour acquérir une résidence secondaire. Un petit peu plus de la moitié d’entres eux achètent seuls (51%) contre 49% qui achètent en couple. Concernant les revenus moyens, ils gagnent en moyenne 2 200 € net mensuel par emprunteur et empruntent 148 200 € en moyenne pour acquérir un bien à 225 200 €.

Quelles sont les zones les plus convoitées ?

En analysant les tendances d’achat de résidences principales, le courtier a pu faire ressortir les tendances suivantes :

● l’Île-de-France est de loin la région la plus convoitée ;

● la Côte d’Azur et le Sud de la France attirent toujours autant ;

● les grandes villes françaises sont également privilégiées par les plus de 50 ans ;

● certaines régions sont plus prisées que l’on pourrait imaginer comme le Nord ou le Rhône Alpes.

