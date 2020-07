Résidences secondaires : 28% des Français souhaitent investir à Paris !

Les Français sont les champions de l’acquisition de biens secondaires où nombre d’entre eux ont pu se confiner.

Pretto, courtier immobilier en ligne, décrypte les tendances via 14 000 simulations d’achat de résidences secondaires.

Avec plus de 3 millions de résidences secondaires en France, les français sont les champions de l’acquisition de résidences secondaires. Ces résidences ont d’ailleurs fait parler d’elles en ce début d’année, lorsque les français ont choisi d’aller se confiner dans leurs maisons de province.

Les zones les plus convoitées? Paris et le littoral



Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la destination favorite des français pour investir dans une résidence secondaire est la capitale : 28 % souhaitent en effet investir à Paris. En dressant la carte des villes les plus populaires, nous pouvons apercevoir les tendances suivantes :

Le bord de mer a toujours autant la cote notamment en méditerranée

La montagne attire également les français

Certaines régions sont plus prisées que l’on pourrait l’imaginer comme l’Eure ou l’Orne

Le 1er critère de choix n°1 d’une résidence secondaire ? La distance

En se recentrant sur les plus grandes villes de France, l’étude Pretto met en évidence que la distance est l’un des critères les plus important pour choisir sa destination de résidence principale. En effet, les acquéreurs ont tendance à investir au sein du même département ou de la même région. Un quart des acquéreurs investissent à moins de 65 kilomètres de chez eux. Seulement 25% achètent à plus de 400 kilomètres de leur résidence principale.

Par exemple, une personne habitant à Lyon achètera sa résidence principal dans le Rhône dans 13% des cas, et une personne habitant à Marseille achètera dans le Var dans 16% des cas.

L’âge moyen de l’acquéreur de résidences secondaires ? 45 ans



L’âge moyen des acquéreurs de cette étude est 45 ans. Pour la plupart, c’est leur deuxième achat immobilier (60% sont déjà propriétaires) mais 30% des acquéreurs choisissent de rester locataire et de se tourner vers une résidence secondaire pour leur premier achat. Une petite majorité (55%) emprunte à deux, pour la plupart mariés et avec un enfant. Concernant leurs revenus, ils gagnent en moyenne 2 500 € net mensuel par emprunteur et achètent avec un apport de 28 000 €.

Le prix moyen de la résidence secondaire ? 180 000 €

Peu importe la taille du foyer, celle du bien type est souvent supérieure à 90m2 pour un total de 3 à 5 pièces. Le prix du bien quant à lui est en moyenne de 180 000 €. Contrairement à un investissement locatif, où l’apport est souvent bas voire même inexistant, il représente pour l’achat d’une résidence secondaire près de 15% du prix du bien ce qui est supérieur à l’apport minimum demandé par les banques.

*Pour avoir tous les résultats de l’étude, c’est par ici