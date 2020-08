Explosions de Beyrouth : La maison Carlos Ghosn complètement ravagée aussi

"Nous finançons les projets immobiliers es Espagne et au Portugal", Carlos de Freitas, CIC Iberbanco

Selon une déclaration de son épouse Carole à la presse brésilienne, la Villa Rose dans laquelle l’ancien patron de Nissan et de Renault avait trouvé refuge après sa fuite rocambolesque du Japon n’a pas été épargnée par les explosions.

Beyrouth est détruit, le refuge de Carlos Ghosn aussi

« Nous allons tous bien, mais la maison est détruite. Beyrouth tout entier est détruit ». C’est en ces terme que Carole Ghosn, l’épouse de Carlos Ghosn s’est exprimés dans le quotidien brésilien, O Estado de S. Paulo.

Ainsi, les gigantesques explosions intervenues le 4 août suite à un incendie dans un entrepôt abritant 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth n’ont pas épargnée la villa des Gohsn.

Pour l’heure, le bilan de la catastrophe se chiffre à 157 décès, plus de 5 000 blessés et 300 000 Beyrouthins sans toit. Le port de la capitale libanaise a été rasé et la moitué de la ville détruite.

La villa Rose n’a pas résisté aux explosions de nitrate d’ammonium

Située à 5 km du port de Beyrouth, dans le quartier chrétien huppé d’Achrafieh à l’est de la capital libanaise, « La Villa Rose » dans laquelle s’était réfugié Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan et Renault lors de son évasion rocambolesque du Japon, n’a évidemment pas résisté aux explosions qui ont été déclenchées par un incendie dans un entrepôt abritant 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium.

La catastrophe de Beyrouth n’est pas sans rappeler la catastrophe celle qui avait touché la ville de Toulouse en 2001 lors de l’explosion de l’usine AZF qui contenait les mêmes substances.

Les nitrates d’ammonium sont principalement utilisés pour fabriquer des engrais de synthèse dont l’invention remonte au début du XXème siècle, véritable moteur de l’industrialisation de l’agriculture.