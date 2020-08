Strasbourg, Saint-Etienne, Grenoble … En tête du Palmarès des villes où investir dans un parking est le plus rentable

Un ticket d’entrée abordable, des frais d’entretien réduits, un cadre juridique souple… Investir dans un parking, un box ou un garage est avantageux à plus d’un titre ! Quelles sont les 10 villes où investir dans un parking est le plus rentable ? Le point avec une enquête de SeLoger.

Si investir dans un parking, un box ou un garage est avantageux à plus d’un titre, pour autant, prix de vente, loyers et taux de rentabilité diffèrent – parfois considérablement – d’une ville à l’autre. La preuve avec le classement des dix villes – de plus de 100 000 habitants – les plus rentables. Une étude réalisée par SeLoger.

De 4,7 % à 10,4 % de rentabilité locative pour un parking !

Selon les données récoltées par SeLoger, c’est à Strasbourg qu’il est le plus rentable d’investir dans une place de parking. En effet, dans la préfecture du Bas-Rhin, la rentabilité locative brute atteint 10,4 % pour un loyer qui avoisine les 101 € par mois.

“Rappelons que ne sont pas pris en compte lors du calcul de la rentabilité brute d’un investissement locatif les frais liés à son entretien, à sa gestion, à son financement et à sa fiscalité (impôt, prélèvements sociaux…). Comme pour un bien immobilier, la mise en location d’un garage, d’un box ou d’une place de stationnement est soumise à la taxe d’habitation, à la taxe foncière et à la TVA. Concernant la taxe foncière, c’est de l’ordre de 3 mois de loyer. Autre précision concernant la taxe d’habitation, elle ne concerne que les parkings situés moins d’un kilomètre du logement », précise Séverine Amate, porte-parole du groupe SeLoger.

Avec 7,1 % de rentabilité locative brute, Saint-Étienne parvient à se hisser sur la deuxième marche de notre podium. Quant aux loyers stéphanois, ils tournent autour de 50 € mensuels pour une place de parking. La médaille de bronze est décrochée par Grenoble. La Capitale des Alpes affiche pas moins de 7,1 % de rentabilité locative et les loyers qui y sont pratiqués se montent à 77 €, en moyenne. Suivent Montpellier (6,6 % de rentabilité pour un loyer moyen de 79 €), Marseille (6,3 % / 99 € par mois), Villeurbanne (5,6 % / 70 €) et Toulouse (5,3 % / 78 €). Enfin, ce sont Aix-en-Provence, Paris et Lyon qui ferment la marche avec des taux de rentabilité qui se limitent, respectivement, à 5,1 %, 4,9 % et 4,7 %.

Les 10 villes où investir dans une place de parking est le plus avantageux

Villes Rentabilités Loyers Strasbourg 10,4 % 83 € Saint-Étienne 7,1 % 50 € Grenoble 6,8 % 77 € Montpellier 6,6 % 79 € Marseille 6,3 % 99 € Villeurbanne 5,6 % 70 € Toulouse 5,3 % 78 € Aix-en-Provence 5,1 % 101 € Paris 4,9 % 131 € Lyon 4,7 %

Des prix immobiliers qui varient du simple au double

La rentabilité locative d’un investissement dépend non seulement du montant des loyers pratiqués mais aussi du prix auquel le bien aura été acheté. Et les places de parking n’échappent à la règle. Or, à la lecture des chiffres, des écarts – parfois importants – séparent les prix des parkings selon les villes où ils sont situés. Sans grande surprise, c’est à Paris qu’il coûte le plus cher de devenir propriétaire d’une place de parking avec un prix moyen de 31 804 €. Attendez-vous également à devoir débourser plus de 30 000 € si vous investissez dans une place de parking à Boulogne-Billancourt (31 301 €), à Nice (30 967 €) ou encore à Bordeaux (30 286 €).

Selon les données de SeLoger, les prix moyens pour une place de parking, un garage ou un box d’au moins 20 m² vont de 23 856 € à Lyon à 20 500 € à Toulon en passant par 23 640 € à Aix-en-Provence et 22 716 € à Lille. Et investir dans une place de parking vous coûtera, en moyenne, moins de 20 000 € si vous jetez votre dévolu sur Marseille (18 892 €) ou encore sur Le Havre (15 575 €).

Enfin, et bien que ces villes ne figurent pas dans notre top 10, voici les prix (total et au m²) à Strasbourg (9 558 € / 588 €/m²), à Saint-Étienne (8 436 € / 167 €/m²), à Grenoble (13 530 € / 815 €/m²), à Montpellier (14 296 € / 997 €/m²), à Villeurbanne (15 126 € / 1 072 €/m²) et à Toulouse (17 514 € / 1 368 €/m²).

Les 10 villes où acheter une place de parking coûte le plus cher

Villes Prix global Prix/m² Paris 31 804 € 2 683 € Boulogne-Billancourt 31 301 € 2 443 € Nice 31 967 € 2 350 € Bordeaux 30 286 € 2 350 € Lyon 23 856 € 1 834 € Aix-en-Provence 23 640 € 1 723 € Lille 22 716 € 1 603 € Toulon 20 500 € 1 432 € Marseille 18 892 € 1 390 € Le Havre 17 595 € 1 234 €

Pour un parking à Paris, privilégiez le 13e arrondissement

Si les prix et les rentabilités espérées varient, parfois énormément, d’une ville à l’autre, il en va de même dans Paris intra-muros. Car selon l’arrondissement où se situe la place de parking, celle-ci pourra coûter jusqu’à 2,5 fois plus cher ! Comptez 1 790 €/m² pour une place de parking dans le 19e arrondissement et 4 513 €/m² pour le même produit mais dans le (très chic et très cher !) 16e arrondissement. En termes de rentabilité locative brute, les meilleurs scores ont été relevés dans le 13e (7,3 %), 7e (6,4 %) et 9e/19e (5,9 %) arrondissements.

Quelle rentabilité espérer pour une place de parking dans Paris ?

Arrondissements Rentabilités 13e 7,3 % 7e 6,4 % 19e/9e 5,9 % 18e/10e 5,4 % 2e 5,2 % 11e 4,9 % 14e 4,8 % 12e 4,7 % 6e/8e/17e 4,6 % 5e/16e 4,3 %

Investir dans un parking à Paris, est-ce (encore) un bon plan ?

Alors que la raréfaction des places de stationnement valorise les places de parking privées, on peut légitimement se poser la question de savoir si la chasse faite aux voitures par la mairie de Paris ne risque pas, à terme, d’assécher un investissement qui n’a pourtant jamais été aussi juteux ?

Quels conseils pour (bien) investir dans une place de parking ?

Outre la rentabilité que cela procure, investir dans une place de parking présente bon nombre d’avantages par rapport à la pierre locative (d’habitation, s’entend) traditionnelle. Le ticket d’entrée est globalement accessible (exception faite de villes comme Paris ou la toute proche Boulogne-Billancourt) et les frais d’entretien sont peu élevés. En revanche, le risque de vacance locative ne saurait être sous-estimé. Pour le limiter, fixez un loyer qui soit cohérent avec le marché. Anticipez aussi la revente en choisissant un emplacement qui soit facile d’accès et ne nécessite pas d’enchaîner créneaux, demi-tours et autres manoeuvres pour s’y garer sans risquer d’endommager sa voiture.

“Dans la mesure du possible, privilégiez également un parking sécurisé. Enfin, sachez que les frais de notaire tendent à être plus élevés pour une place de parking que pour un logement”, conclut Séverine Amate.