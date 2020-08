Sybille de Margerie signe un Cocon de luxe à poser dans la verdure

Avec son Cocon de Luxe, l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie souhaite inspirer les hôteliers et les particuliers à la recherche d’une extension pour leur établissement ou leur résidence secondaire.

Adepte de retraite spirituelle, le confinement a donné matière à réflexion à l’architecte d’intérieur. Cette nouvelle réalisation est un manifeste pour le « vivre mieux » où le bien- être est un luxe inscrit plus que jamais au centre de sa démarche créative. Un exercice libre – sous la forme d’un gîte – dont la finalité est d’inspirer les hôteliers et particuliers, en extension d’un établissement déjà existant ou bien d’une maison secondaire en pleine nature.

Le Cocon de Luxe, un refuge de plénitude et tendresse

Le Cocon de Luxe est un refuge, une échappatoire sans contrainte, qui inspire plénitude et tendresse. De forme ovoïdale, cet espace très intimiste et féminin a été pensé comme un symbole d’éternité et de cycle perpétuel où l’on imagine pouvoir toucher aux mystères de la création et de la vie. Dans cet univers sensoriel et onirique, on est en quête d’une symbiose avec le cosmos, pour une retraite où il n’y aurait ni commencement, ni fin. C’est un lieu où s’isoler, seul ou en couple, et veiller ses sens à une nature bienveillante, remplie de vibrations positives. On s’y love pour se ressourcer, s’évader des contraintes de la ville, se protéger d’un monde devenu inquiétant.

De part et d’autre de cet espace unique, de larges ouvertures jouent l’interpénétration entre intérieur et extérieur pour une pleine perception de liberté.

À l’intérieur, le salon -lieu de vie- et chambre -lieu de nuit- sont connectés. Fluide, la circulation est faite d’un chemin de courbes elliptiques qui enveloppent et cloisonnent sans interdire. Sybille de Margerie s’est inspirée de cette pensée de Marcel Proust : « les voyages les plus remarquables sont intérieurs, libérés du temps et de l’espace».

Créativité, imagination et rêve mis à l’honneur

Dans ce nid douillet, les sens sont mis en éveil : créativité, imagination et rêve sont à l’honneur. Place à la méditation, à la lecture, au repos dans un salon cosy. Un espace luxueux mais rassurant où les matières nobles et naturelles nous entourent, faisant écho à la nature environnante. Parquet et pierre au sol, verre avec incrustation de tissu métallisé, métal bronze, bois d’agencement chaleureux, cuir et tissus de coton, de lin et de velours sur les assises. Un papier peint et un tapis aux motifs colorés apportent une touche graphique et poétique. Le mobilier est nomade, facile à personnaliser, transporter et déplacer.

Ancré dans son époque, il est contemporain et empreint de dynamisme. On peut y retrouver un esprit « vintage », faisant référence aux grands noms du design, comme autant de repères et de valeurs sures.

Le luxe est caché, ressenti plus que montré. Il s’exprime dans une myriade de détails allant du raffinement d’une poignée de porte à une embrasse de rideaux.

Le cocon de luxe, un cocon atypique, écrin enveloppant protecteur posé dans la verdure

« Cette période fut pour moi une source d’inspiration. J’ai souhaité m’affranchir de toute contrainte afin de concevoirun lieu dans un exercice libre. Dessiner une chambre de luxe atypique, écrin enveloppant,protecteur posé dans la verdure« , explique l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie.

Et de poursuivre : « Le plan s’inspire du symbole du Yin et du Yang. Dans la philosophie chinoise le Yin et le Yang sont deux catégories complémentaires, utilisées dans l’analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Liés par leur étymologie à des oppositions concrètes entre ciel couvert et ciel dégagé, ombre et lumière, jour et nuit. Cela peut aussi représenter les deux faces d’une personnalité : tournée vers soi, tournée vers les autres. Le monde intime et le monde social. »

