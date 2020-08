Habitat participatif et immobilier vert : Valoptim lance My Wood Loft

My Sweet Question : "Si je drague mon agent immobilier, va-t-il me favoriser ?"

Selon de nombreuses études, les conséquences du confinement sont déjà visibles sur le marché immobilier : les acheteurs qui privilégiaient, il y a encore quelques mois, un appartement en centre-ville, tournent désormais leurs recherches vers une maison avec un jardin ou vers des projets immobiliers « plus verts ».

L’habitat participatif séduit de plus en plus de Français devenant une nouvelle tendance au sein d’une société où 35% des personnes adultes vivent seules, contre 25% au début des années 90 (source INSEE). Notre pays enregistre également un pourcentage de plus en plus élevé de familles monoparentales pour lesquelles l’idée de partager des espaces verts avec leurs voisins est très alléchante. Ces statistiques expliquent donc une appétence des particuliers pour un achat d’un bien immobilier dans un immeuble proposant aux locataires des espaces de rencontre et d’échange avec des jardins et terrasses collectifs ainsi que des potagers communs.

« My Wood Loft » la réponse aux envies des acheteurs franciliens !

Fort de l’appétit des franciliens pour l’habitat participatif, Valoptim présente son nouveau concept écoresponsable : « My Wood Loft ». Cet habitat participatif, réalisé à 100% en bois, a pour objectif de développer des espaces où les usages des résidents se mêlent à la biodiversité des lieux. Les futurs acquéreurs pourront profiter des espaces de culture, zone de refuge, prairie fleurie, arbres existants conservés ou encore de mur à microfaune. Il s’agit d’un projet unique tourné vers le vivant, une solution locale pour un projet global.

Un concept alliant biodiversité et nouvelles technologies

Le promoteur immobilier, en association avec le leader de l’impression 3D en ligne Sculpteo, propose également une maquette en impression 3D de votre appartement pour vous aider à vous projeter en tant qu’acquéreur. C’est une méthode en pleine croissance, proposant de multiples débouchés ! Objectif : proposer une expérience client toujours renouvelée pour un meilleur confort et bien-être. Cerise sur le gâteau, les maquettes sont entièrement fabriquées en France, avec des matériaux recyclables.

La société La société Valoptim est promoteur et transformateur de valeur immobilier, dont le siège est situé à Colombes. Crée en 2005 par Édouard Pellerin, la société promeut les habitations neuves.