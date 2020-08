William Coignard : Avec Humidistop, il lutte contre l’humidité dans les logements

Entrepreneur militant, je suis en lutte contre les phénomènes d’humidité et je souhaite rendre le traitement contre l’humidité accessible à tous. Grâce à nos inverseurs de polarité géomagnétique et électronique, nous savons comment éradiquer l’humidité, explique William Coignard. Ce sont des techniques innovantes que nous mettons en place.

L’humidité est un désastre pour le parc immobilier comme pour l’ensemble de ses occupants. Et elle touche des millions de Français. Elle peut non seulement abîmer les murs, les meubles, les peintures mais peut aussi présenter des dangers pour la santé de ses occupants. Depuis 8 ans, la société Humidistop et son dirigeant se battent pour faire valoir que l’humidité n’est pas due au hasard, et que leur technologie nous donne les moyens de la combattre efficacement. Alors que les beaux jours arrivent, le moment est venu de se mobiliser afin de résoudre ce problème avant l’automne ! La solution est française…

Humidité et moisissures à l’origine de nombreuses pathologies

Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre de janvier 2020 sur l’Etat du Mal Logement en France, plus de 12 millions de personnes vivent dans le froid, l’humidité et les moisissures, tous types de logements confondus. Entre la peinture qui s’abîme, le papier peint qui se décolle, les poutres et autres éléments en bois qui se détériorent et pourrissent, c’est toute l’habitation qui en subit les conséquences. L’humidité a aussi un impact direct sur le confort et la santé des occupants du logement.

Le rapport de la fondation Abbé Pierre précise : « De nombreuses pathologies trouvent leur origine dans un habitat dégradé et insalubre, souvent en lien avec de l’humidité et des moisissures dans le logement : pathologies allergiques et respiratoires, inflammation de la peau et des muqueuses (eczéma), maux de tête et de gorge, infections pulmonaires… Plusieurs études épidémiologiques ont permis d’établir que la prévalence de l’asthme ou de symptômes respiratoires était associée à la présence de moisissures dans les espaces intérieurs […] Enfin, l’humidité du logement accroît le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures. »

Un foyer sur deux connaît des problèmes d’humidité

Constatant que plus d’un foyer sur deux connaît des problèmes d’humidité et que les solutions existantes semblent toujours inaccessibles ou trop coûteuses, William Coignard choisit d’investir ses compétences dans ce domaine encore mal développé. Il crée Humidistop France en janvier 2012 et participe activement au traitement de l’humidité dans les bâtiments : infiltrations, remontées capillaires, moisissures, salpêtre, humidité de l’air, dégât des eaux… Au fil des années, des interventions et des progrès de la science, il élargit l’éventail de ses possibilités et connaît rapidement une forte croissance. Plus que sa motivation commerciale, c’est aussi ses convictions qui le pousse à se dépasser.

« Entrepreneur militant, je suis en lutte contre les phénomènes d'humidité et je souhaite rendre le traitement contre l'humidité accessible à tous, explique t-il. Je vais au-delà d'une simple démarche commerciale de vente de produits. »

Pour les particuliers, les maîtres d’ouvrages, les DGS, les assureurs, les syndics …

Entreprise certifiée QUALIBAT, Humidistop intervient auprès des particuliers, des maîtres d’ouvrages, DGS, des assureurs, des syndics… Sa priorité ? Toujours agir sur la cause du problème pour qu’il soit réellement éradiqué et que les clients ne dépensent pas leur argent pour un bien-être et un confort temporaires. Depuis sa création, Humidistop a ainsi réalisé plus de 1 200 interventions sur le territoire national.