Covid-19 & Prêt Garanti par l’Etat (PGE) : Bercy précise les modalités de remboursement

Vous avez contracté un Prêt Garanti par l’Etat pour renflouer votre trésorerie mise à mal par la crise du Covid-19 ? Bruno Le Maire, Ministre de l’économie vient de préciser les modalités de remboursement.

Près de 600 000 entreprises ont déjà contracté un PGE

600 000 Prêts Garantis par l’Etat (PGE) ont d’ores et déjà été consentis à des micro entreprises, TPE ou PME

Après des échanges entre Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises et des membres du comité exécutif de la Fédération bancaire française (FBF), Bercy fait le point sur les modalités de remboursement du prêt garanti par l’Etat (PGE) consentis à des micro entreprises, TPE ou PME pour faire face à la crise sanitaire.

« Grâce aux prêts garantis par l’Etat, près de 600 000 entreprises ont bénéficié d’un renfort de trésorerie indispensable pour faire face à la crise, déclare Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie. En partenariat avec les banques, nous leur donnons aujourd’hui plus de visibilité sur les conditions de remboursement de ces prêts. Notre objectif : faciliter le remboursement des PGE pour toutes les entreprises, à un coût modéré. »

95% des bénéficiaires sont des TPE/PME

« Nous pouvons nous réjouir de cette excellente nouvelle qui était très attendue par nos entrepreneurs, se félicite Alain Griset. Il est essentiel de les rassurer, dans leur reprise d’activité, et de leur donner une visibilité sur les dispositifs de soutien mis en place. C’est tout le sens du travail que nous avons engagé avec les banques depuis plusieurs semaines et qui se concrétise aujourd’hui avec un engagement clair sur les conditions de remboursement des PGE, dont 95 % des bénéficiaires sont des TPE/PME »

Durée de remboursement : 6 ans maximum

Les entreprises pourront librement étaler le remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) sur une période maximale de 6 ans, comme le prévoit la loi de finances rectificatives du 23 mars 2020.

Taux d’intérêt : de 1% à 2,5% maximum selon la durée

Les membres de la Fédération bancaire française ont réaffirmé leur engagement de proposer cette option à prix coûtant sur la durée totale du prêt. Pour les très petites entreprises (TPE) et pour les petites et moyennes entreprises (PME), cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5% pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’Etat compris.