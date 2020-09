Vous déménagez ? Faites le plein de bons plans éco-responsables sur la plateforme NouveauDepart.eu

Bulb et Luko lancent NouveauDepart.eu pour aider les Français à déménager tout en adoptant des gestes plus respectueux pour la planète et offrent 100 euros d’économies.

Les deux startups B Corp Bulb et Luko Le nouvel acteur tech de l’électricité verte B Corp Bulb et la première néo assurance française Luko lancent la plateforme « NouveauDepart.eu». Leur objectif ? Inciter les Français à prendre conscience de leur impact environnemental et sociétal en leur proposent un déménagement à fort engagement et faibles contraintes.

Un déménagement plus simple, plus engagé…

NouveauDépart permet aux particuliers de cocher les cases simplicité, solidarité, et bon pour la planète et ainsi de revoir toutes leurs exigences à la hausse. Selon une récente étude YouGov, aujourd’hui, 66 % des Français changent de fournisseur d’énergie lorsqu’ils déménagent et 39 % d’assurance logement. Leu principal moteur ? Faire des économies et de trouver un service de meilleure qualité.

Avec NouveauDépart, les Français peuvent souscrire en une seule fois leur nouveau contrat d’électricité renouvelable et d’assurance habitation éthique. Ils s’engagent ainsi à réduire leur empreinte carbone, à participer au développement des énergies renouvelables en France, et à soutenir une association caritative de leur choix, tout en faisant des économies de temps et d’argent. D’ailleurs la sensibilité écologique des Français s’est enracinée durant la crise. Le changement climatique reste la préoccupation numéro 1 pour 33 % des Français, derrière la santé, pour 42 % d’entre eux, et suivi de près par le pouvoir d’achat à 31 % (étude CWays de mai 2020).

Trois partenaires ont d’ores et déjà rejoint ce projet citoyen :

– Back Market, la startup française qui lutte contre le gâchis électronique à coups de produits reconditionnés, permet aux consommateurs d’accéder à des produits électriques et électroniques moins chers, avec des garanties et surtout plus écologiques

– Carton Plein, l’association de réinsertion professionnelle qui propose un service de déménagement à vélo électrique et des cartons recyclés.

– Izidore veut lutter contre le gaspillage de ressources naturelles en proposant une version moderne du vide-maison, 100% en ligne, pour vendre meuble & déco avant son déménagement ou se meubler malin en arrivant.

NouveauDépart va régulièrement s’étoffer de nouvelles initiatives, autour de l’ameublement de seconde-main, la banque, la téléphonie, etc.

Un partenariat estampillé B Corp

Toute l’année, Luko et Bulb facilitent la transition des Français vers une consommation plus responsable, en leur apportant la simplicité et l’efficacité propres aux entreprises tech. Toutes deux certifiées B Corp, elles placent l’intérêt collectif au centre de leur activité, en intégrant dans leur modèle des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux très élevés.

« Luko a pour objectif de transformer l’assurance pour la remettre au service de la société, explique Raphaël Vullierme, CEO de Luko.Cela passe par une offre simple et transparente, tournée vers ses clients, mais également par une entreprise avec des valeurs fortes, prête à s’engager pour avoir un impact positif pour la société. Nous sommes fiers de lancer avec Bulb notre plateforme NouveauDépart et de réunir des acteurs qui s’engagent pour un nouveau mode de consommation plus éthique et plus respectueux pour la planète. Nous espérons ainsi simplifier les démarches liées au déménagement des Français tout en donnant un nouvel élan éco responsable à leurs foyers», explique Raphaël Vullierme, CEO de Luko.

« La mission de Bulb, c’est d’aider les consommateurs à réduire leur facture d’énergie et leur empreinte carbone. Le déménagement est une étape clé dans la vie mais ne doit pas être une corvée, il doit être l’occasion de faire les meilleurs choix possibles pour notre avenir sans se poser mille questions. Avec Luko, nous supprimons les difficultés que rencontrent Français. C’était une évidence pour nous de créer une alternative qui réponde simultanément à tous les besoins, économiques, pratiques et éthiques des consommateurs », déclare de son coté Olivier Xu, Country Manager de Bulb France.Bulb et Luko mettent la main à la pâte

Les équipes des deux start ups s’engagent à participer elles-mêmes au déménagement de l’un des 100 premiers inscrits sur le site, sur tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu le 30 septembre et le gagnant sera contacté par e-mail le même jour. Les internautes pourront suivre en images ce nouveau départ éco-responsable et simplifié sur les réseaux sociaux de Luko et Bulb.