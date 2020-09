Achat immobilier : L’écologie est désormais le 2e critère pour plus de 8 Français sur 10

L’écoresponsabilité au premier plan du choix du logement ? Coup d’œil sur les attentes de Français en cette ère post-confinement avec une étude du réseau immobilier l’Adresse qui donne les clés de la perception des Français vis-à-vis de leur foyer.

La dimension écoresponsable est plus que jamais un critère décisif dans le choix d’un logement d’après une étude du réseau immobilier l’Adresse menée par Harris Interactive* qui donne les clés de la perception des Français vis-à-vis de leur foyer. Un état des lieux encore plus parlant, en cette ère inédite du Coronavirus et post-confinement, qui a fait émerger de nouvelles aspirations chez les Français, plus en phase avec l’environnement en ce qui concerne leur logement. La Semaine Européenne du Développement Durable est une bonne occasion de se pencher sur la question.

Adapter son foyer pour le rendre le moins énergivore possible ?

L’idée a fait son chemin et c’est désormais un critère de plus en plus important dans la vie immobilière des Français. Ainsi, s’ils devaient acheter dans les prochains mois, en dehors des critères de prix et de localisation, la possibilité d’adapter son logement en fonction des préoccupations environnementales est le 2ème critère le plus important pour 85% des sondés, grimpant même à 91% pour les habitants des zones rurales, juste après la question de l’accessibilité des pièces.

Le logement de demain : flexible, évolutif, écologique… et économique !

Sur la question du logement de demain, les Français sont là encore très attentifs à l’écoresponsabilité de leur logement puisque lorsque l’on leur demande de se projeter dans le logement de demain, 3 items du top 4 de leurs envies sont liés à l’écologie.

Ainsi, ils sont 81% à imaginer que le logement de demain sera mieux isolé thermiquement, près de 8 répondants sur 10 (79%) à le voir plus économique en consommation d’énergie et plus écologique en des proportions quasi similaires (78% des personnes interrogées).

Une vision positive et engageante, qui dessine un paysage immobilier de demain qui devra faire corps avec les aspirations des acheteurs et qui ne dément pas l’attrait toujours aussi important des Français pour la pierre, conscience environnementale accrue en plus !

L’écoresponsabilité pour tous

« Au regard de l’importance de l’écoresponsabilité de leur logement pour les Français, il devient urgent de passer à l’action et de permettre une rénovation en profondeur de l’immobilier existant. Ainsi, tout ce qui va dans cet objectif et permet la concrétisation de ce besoin par le plus grand nombre va dans le bon sens, analyse Brice Cardi, PDG du réseau l’Adresse. Attention cependant à veiller à la mise en place de solutions faciles d’application et accessibles de tous même aux foyers les plus modestes puisque ce sont ces derniers qui en paient souvent le plus lourd tribut via d’onéreuses factures d’énergie imputables à une mauvaise isolation, des équipements hors d’âge… »

*Etude Harris Interactive réalisés pour l’Adresse selon la méthode des quotas entre le 21 et le 23 janvier sur un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population Française âgés de 18 ans et plus.